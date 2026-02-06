Agostina Páez volvió a referirse al bar donde tuvo el incidente y recordó la trágica muerte de un argentino

A través de Instagram, destacó el historial del lugar y cuestionó la impunidad de los responsables.

Hoy 10:44

Después de publicar un video relacionado con su causa, Agostina Páez utilizó sus historias de Instagram para recordar un trágico antecedente ocurrido en el mismo bar de Río de Janeiro.

Se trató de Matías Sebastián Carena, un argentino de 28 años, asesinado a golpes en 2017 tras una discusión con el cajero del local, quien le había cobrado un trago que Carena no había consumido. Después del enfrentamiento, Carena y dos amigos fueron atacados por cinco brasileños, quienes luego huyeron del lugar.

Según testimonios, Carena perdió el equilibrio al chocar con una maceta y golpeó su cabeza contra una estructura de cemento; otros indicaron que los agresores continuaron atacándolo mientras estaba inconsciente. El joven falleció pocas horas después en un hospital.

Páez señaló que el responsable de aquel hecho sigue en libertad y destacó que el bar tiene un historial de conflictos con clientes y reseñas negativas. Con sus publicaciones, la joven buscó que el público conozca estos antecedentes y tome precauciones.

El Ministerio Público de Río de Janeiro solicitó la prisión preventiva en su propia causa, medida que deberá evaluar un juez de garantías del país.