El DT de Tottenham habló del futuro de Cuti Romero y marcó límites tras el cruce con la dirigencia

Thomas Frank evitó asegurar la continuidad del defensor argentino y dejó una frase fuerte tras sus críticas públicas al club. Aunque sigue siendo capitán, su situación genera dudas.

Hoy 10:28

El futuro de Cristian “Cuti” Romero en Tottenham entró en zona de incertidumbre después de sus críticas públicas a la dirigencia. El entrenador Thomas Frank fue consultado sobre la situación y no garantizó su permanencia para la próxima temporada. Si bien el argentino mantiene la cinta de capitán y firmó una renovación reciente, las tensiones internas abrieron interrogantes sobre lo que pasará a mitad de año.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Ahora mismo es el capitán, tiene contrato largo y firmó una renovación. Aunque no tengo ni idea si seguirá en la próxima temporada”, afirmó el DT en conferencia, en la previa del cruce ante Manchester United. Sus declaraciones llegaron tras el empate 2-2 frente a Manchester City, partido posterior al cual Romero cuestionó con dureza la planificación deportiva del club.

El cordobés publicó un mensaje en redes que generó revuelo al calificar de “increíble, pero cierto y vergonzoso” que el equipo solo contara con 11 jugadores disponibles del primer plantel por lesiones. “Quería estar disponible para ayudar incluso sin sentirme bien”, escribió, luego de salir en el entretiempo por una molestia física. No fue la primera vez que apuntó contra directivos: en enero ya había criticado su ausencia en momentos difíciles, aunque después se retractó.

Tottenham atraviesa un inicio de 2026 marcado por lesiones —nueve futbolistas afectados— y un mercado de pases que dejó más dudas que soluciones. Se fue Brennan Johnson al Crystal Palace y llegaron Conor Gallagher, el juvenil brasileño Souza y el escocés James Wilson para el sub-21. La falta de profundidad del plantel alimentó el malestar interno, y Romero fue quien lo expuso públicamente.

Consultado sobre una posible sanción, Frank aseguró que el tema fue tratado puertas adentro, pero dejó una advertencia: “Siempre hay una línea que no se puede cruzar”. Hoy, con Tottenham en el 14º puesto de la Premier League y a nueve puntos del descenso, el zaguero sigue siendo pieza clave. Sin embargo, su continuidad más allá de junio parece cada vez menos segura.