“Bastian despertó del coma y necesita atención urgente”: el desesperado pedido de su familia

La abuela del niño explicó en redes sociales que debe ser trasladado desde Mar del Plata a un centro especializado para continuar su recuperación.

Hoy 10:53

A tres semanas del accidente en Pinamar, Bastian Jerez, de 8 años, despertó del coma, reconoció a su familia y “regaló sonrisas”, según comunicó su familia a través de las redes sociales. Si bien el pronóstico es alentador, ahora el nene debe comenzar con su etapa de rehabilitación y para ello necesita un traslado a un centro especializado en neurología.

El pedido de la familia esta dirigido a IOMA. Según comentó Bettiana, la abuela de Bastian, la obra social “debe autorizar el traslado”. “Es todo neurológico, necesita rehabilitación para volver a caminar, a mover sus manitos”, añadió.

“Sr. Presidente de IOMA, me comunico con carácter de urgencia para solicitar su intervencion inmediata a fin de agilizar el traslado sanitario del paciente Bastian Jerez”, compartió la mujer en un posteo. El nene de 8 años requiere de “derivación y atención especializada sin demoras”, agregó.

“La situación es delicada y el tiempo resulta determinante para su evolución. Apelamos a su compromiso y sensibilidad para autorizar y gestionar este traslado a la mayor brevedad posible”, continúa.

Basti despertó, nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado. Te amo hijo, estamos muy orgullosos de vos”, expresó Macarena Collantes el martes pasado. “Gracias Dios. Hijo, jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo”, continuó el mensaje. Y cerró: “Sigamos pidiendo por Basti, gracias a todos”.

Los médicos habían operado al menor por séptima vez en el Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata.

El accidente ocurrió el lunes 12 de enero, cuando el UTV en el que viajaba el nene y su familia chocó contra una camioneta Amarok en la zona de médanos de La Frontera, Pinamar.

