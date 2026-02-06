Crece el escándalo con Cristiano Ronaldo: la Liga Saudí le marcó un límite tras su ausencia

El portugués no jugó el último partido de Al Nassr y podría faltar al clásico. La organización respondió con un comunicado directo.

Hoy 11:02

El conflicto entre Cristiano Ronaldo y la Liga Profesional Saudí sumó un nuevo capítulo tras su ausencia en el triunfo de Al Nassr frente a Al Riyadh y los rumores de que tampoco estaría en el clásico ante Al Ittihad. La organización del torneo publicó un comunicado que fue leído como una advertencia directa al portugués, remarcando que ningún futbolista puede tomar decisiones por encima de su institución.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según trascendió en medios locales, el delantero habría decidido no presentarse como señal de protesta por el último mercado de pases, especialmente por la llegada de Karim Benzema al Al Hilal, uno de los grandes rivales del club de Riad. El mensaje oficial buscó enfriar la situación y aclarar cómo funciona la estructura del campeonato.

En el texto, la liga explicó que cada club opera de manera autónoma, con sus propias autoridades y decisiones deportivas, dentro de un marco financiero común destinado a garantizar equilibrio competitivo. Allí apareció la referencia directa a Cristiano: reconocieron su ambición por ganar, pero fueron tajantes al afirmar que “ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club”.

El comunicado también contrastó las estrategias de mercado. Mientras Al Hilal invirtió fuerte en refuerzos, el Al Nassr optó por no incorporar jugadores en esta ventana, una decisión interna del club. Desde la liga defendieron la competitividad del torneo y remarcaron que la pelea por el título sigue abierta, con diferencias mínimas en la parte alta de la tabla.

Detrás del enojo del portugués aparece el rol del Fondo de Inversión Pública (PIF), accionista mayoritario de varios clubes. Sin embargo, según la versión oficial, los fondos para fichajes provienen de un presupuesto común administrado por la liga y repartido de forma equitativa. En ese esquema, Al Nassr habría utilizado gran parte de su dinero en mercados anteriores, lo que explicaría su reciente inactividad y el malestar de su principal figura.