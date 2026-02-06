“Abuelito hot”: Ova Sabatini y la foto que hizo suspirar a Catherine Fulop

Entre risas y comentarios, el empresario anticipa su nuevo rol familiar con una imagen que cautivó a todos.

Hoy 11:07

Ova Sabatini revolucionó las redes sociales con una foto de alto voltaje. Publicó una selfie frente al espejo luciendo sus pectorales y contó por qué entrena tanto. “Preparándome para ser un abuelo activo”, comentó.

Posteo

La postal hot no tardó en viralizarse y los comentarios tampocos se hicieron esperar. “¿¿¿¡Perdooooooon!??? ¡El más bello del mundo! Te amo”, le dijo Catherine Fulop, mientras que su hija Oriana, quien pronto se convertirá en madre, sumó: “Vamooo”. Varios usuarios opinaron que era un “abuelito hot” y hasta lo felicitaron por su constancia en el gimnasio.

La cantante y Paulo Dybala serán papás de una nena en marzo. El parto será en Italia, ya que la joven quiere estar acompañada de su pareja en el parto. Para la fecha, toda la familia se trasladará desde la Argentina para conocer a la pequeña y ayudar en sus primeros días de vida.