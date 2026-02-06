El municipio realizó un operativo integral de salud en el barrio Avenida

Las familias que asistieron pudieron acceder de forma gratuita a servicios de control de talla y peso de los niños, corte de cabello, animación, juegos didácticos y recreativos y una merienda nutritiva.

En el marco de las políticas públicas impulsadas por la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, la Dirección de Prevención de Adicciones realizó un operativo integral en el barrio Avenida.

Esta actividad forma parte del “Programa Prevención en Adicciones” y se desarrolló el martes a la tarde, dónde también participaron otras áreas de Salud, Nutrición Comunitaria, Género y Niñez y Adolescencia.

Al respecto, la directora del área de Prevención de Adicciones, Lic. Gabriela Diamante, informó lo siguiente: “Hoy estamos aquí con la Dirección de Prevención de Adicciones en el barrio Avenida de la ciudad de La Banda, con un Operativo de Fortalecimiento Comunitario, que trata de que a través del ocio y los juegos, los niños puedan fortalecer los lazos sociales y comunitarios.

Colaboran con esta actividad las direcciones de Nutrición, Salud, Género y Niñez. El objetivo de esta propuesta es concientizar sobre la problemática que nos trae aparejada los consumos problemáticos.

Concientizar esto también es fortalecer, crear lazos y un sostén a través de los juegos y de la diversión para los chicos, para que en vacaciones no estén mucho tiempo con la tecnología”.

Agregó: “Venimos desarrollando esta propuesta durante el mes de enero. Este es el tercer encuentro que realizamos y tenemos agendados otros sectores de la ciudad para visitar durante los próximos meses”.

Las personas o juntas vecinales que quieran solicitar los servicios de este programa municipal deben dirigirse a la Dirección de Prevención de Adicciones, situada en la Av. Besares N° 239, de lunes a viernes, de 7 a 13.