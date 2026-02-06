Alarma en Alpine: un posible cambio reglamentario de la F1 podría afectar al equipo de Colapinto

La FIA analiza modificar cómo se mide la relación de compresión de los motores 2026. Mercedes está en el centro de la polémica y Alpine sigue el caso con preocupación.

Hoy 11:27

A menos de un mes del estreno del reglamento 2026, la Fórmula 1 ya vive una disputa técnica que podría alterar el mapa competitivo. La FIA estudia cambiar el método para verificar la relación de compresión de los nuevos motores, una decisión que impactaría directamente en Mercedes y, en consecuencia, en Alpine, escudería que utilizará su unidad de potencia y donde compite Franco Colapinto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Hasta ahora, la medición se realizaba con el motor frío y detenido. Según versiones surgidas en Europa, el organismo quiere aplicar un procedimiento con el propulsor ya en temperatura, aunque sin actividad dinámica. El límite reglamentario seguiría siendo 16:1, pero el foco está en cómo se controla ese valor y en una supuesta interpretación de Mercedes que cumpliría el ratio en estático, pero lo superaría una vez caliente.

La discusión fue impulsada por Ferrari, Honda y Audi, que consideran que existe una “zona gris” reglamentaria. Alpine observa el conflicto con atención, ya que cualquier ajuste en la validación técnica podría modificar el rendimiento de su paquete antes incluso del debut oficial del campeonato.

Desde la FIA aclaran que no se cambiaría el límite, sino la metodología de control. Para aprobar la modificación no se necesita unanimidad: alcanza con el aval del ente rector, la F1 y cuatro de los cinco fabricantes, lo que vuelve estratégica la posición de Red Bull Powertrains.

Mercedes, en tanto, defiende la legalidad de su diseño y rechaza una alteración de último momento. Toto Wolff fue contundente: “El texto es claro y no admite interpretaciones alternativas”. Aunque los nuevos motores todavía no giraron en carrera, la batalla política y técnica ya empezó, y Alpine podría quedar en el medio de una pelea que definirá parte del equilibrio de la próxima era de la F1.