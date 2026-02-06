Se realizó con éxito el Taller de Elaboración de Sahumerios en la Parroquia de Lourdes

Esta actividad se llevó a cabo el martes a la tarde en la parroquia situada en el barrio El Cruce de la ciudad de La Banda y contó con la participación de 30 personas aproximadamente.

Hoy 11:37

La Municipalidad de La Banda, a través de la Sala de Primeros Auxilios del barrio Villa Elena, realizó un Taller de Elaboración de Sahumerios en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esta actividad se llevó a cabo el martes a la tarde en la parroquia situada en el barrio El Cruce de la ciudad de La Banda y contó con la participación de 30 personas aproximadamente.

El objetivo de esta propuesta es enseñarle a los vecinos como elaborar sahumerios caseros que no sean tóxicos, invasivos y además económicos, para repeler la presencia de mosquitos en sus casas.

En la oportunidad, los integrantes del CAMM Central Argentino, manifestaron: “Este taller consiste en hacer sahumerios caseros para evitar la presencia y la propagación del mosquito transmisor del dengue en los hogares de las personas.

A partir de materiales reciclables vamos a realizar todo el proceso para llegar a un sahumerio que no sea tóxico, que no sea invasivo y que sea de bajo costo.

La idea es poder compartir estos conocimientos en la comunidad y también el hecho de capacitar sobre el tema, es decir, la reproducción del mosquito transmisor del dengue y los cuidados preventivos.

Cabe destacar, que el taller es libre y gratuito y la próxima semana en la Junta Vecinal del barrio El Cruce. Estos talleres forman parte de la campaña de prevención del dengue que está realizando el municipio en toda la ciudad, que incluyen tareas de desmalezamiento, descacharreo, limpieza y fumigación.

Por último, Luciana, coordinadora de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, expresó: “Es un taller muy importante por lo que la convocatoria ha tenido mucho éxito, porque es fundamental que la familia sepa cómo hacer este producto casero, tomando en cuenta también la situación económica, que está muy difícil como para poder comprar un espiral, repelentes y otros insumos para combatir la presencia de mosquitos en las casas.

Entonces, para nosotros es un placer contar con el municipio, que siempre nos está acompañando con diferentes talleres, que siempre son bienvenidos y son fundamentales para preservar la salud de los integrantes de nuestra comunidad parroquial”.