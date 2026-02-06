Ingresar
Copa Argentina 2026: cuadro, resultados y fixture completo

El torneo más federal del país ya puso primera con 64 equipos en carrera. Independiente Rivadavia defiende el título y ya hubo un batacazo grande.

Hoy 11:33

La Copa Argentina 2026 comenzó el 18 de enero y disputa su 14° edición con 64 equipos que arrancan desde los 32avos de final en busca del título. El campeón defensor, Independiente Rivadavia, ya avanzó a 16avos, mientras que los grandes del fútbol argentino empiezan a salir a escena en las próximas semanas. El primer golpe del torneo lo dio Midland, que eliminó a Argentinos Juniors por penales.

River debutará ante Ciudad de Bolívar, Boca frente a Gimnasia de Chivilcoy, San Lorenzo jugará con Deportivo Rincón, Independiente ante Atenas de Río Cuarto y Racing frente a San Martín de Formosa. A continuación, el cronograma completo de los 32avos con resultados y partidos programados.

Resultados disputados

Domingo 18 de enero
• Independiente Rivadavia 2-0 Estudiantes BA
• Lanús 4-1 Sarmiento de La Banda

Lunes 19 de enero
• Estudiantes LP 4-0 Ituzaingó

Miércoles 21 de enero
• Argentinos Juniors (5) 1-1 (6) Midland

Miércoles 4 de febrero
• Talleres 2-0 Argentino de Merlo
• Platense 1-0 Argentino (Monte Maíz)

Jueves 5 de febrero
• Deportivo Riestra 1-0 Deportivo Maipú
• Barracas Central (4) 2-2 (3) Temperley

Partidos programados

Miércoles 11 de febrero
• Rosario Central vs. Sportivo Belgrano | 19.00 | Estadio 15 de Abril
• Central Córdoba (SE) vs. Gimnasia de Jujuy | 21.15 | Padre Ernesto Martearena

Martes 17 de febrero
• Aldosivi vs. San Miguel | a confirmar
• Tigre vs. Claypole | a confirmar
• River vs. Ciudad de Bolívar | a confirmar

Martes 24 de febrero
• Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy | a confirmar

Miércoles 25 de febrero
• San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn | a confirmar
• Godoy Cruz vs. Deportivo Morón | a confirmar

Viernes 20 de marzo
• San Lorenzo vs. Deportivo Rincón | a confirmar

Miércoles 25 de marzo
• Banfield vs. Real Pilar | a confirmar
• Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas | a confirmar

Viernes 27 de marzo
• Belgrano vs. Atlético de Rafaela | a confirmar
• Independiente vs. Atenas de Río Cuarto | a confirmar

Sábado 28 de marzo
• Racing vs. San Martín de Formosa | a confirmar

Domingo 29 de marzo
• Newell’s vs. Acassuso | a confirmar
• Huracán vs. Olimpo | a confirmar

Martes 31 de marzo
• Unión vs. Agropecuario | a confirmar

Miércoles 1° de abril
• Instituto vs. Atlanta | a confirmar
• Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever | a confirmar

Martes 7 de abril
• Estudiantes (RC) vs. San Martín (T) | a confirmar
• Vélez vs. Deportivo Armenio | a confirmar
• Gimnasia (M) vs. Gimnasia y Tiro | a confirmar

Miércoles 8 de abril
• Sarmiento vs. Tristán Suárez | a confirmar
• Gimnasia LP vs. Camioneros | a confirmar

El cuadro empieza a tomar forma y los cruces entre equipos de distintas categorías vuelven a alimentar la esencia federal del certamen. Como cada año, la Copa ya promete sorpresas.

