Argentina, el país que más jugadores vendió y uno de los que más compró en enero

El informe de FIFA ubicó al fútbol argentino en el podio mundial del mercado 2026. Brasil y España lideraron en incorporaciones.

Hoy 12:00

La FIFA publicó su informe mensual sobre el mercado de pases de enero de 2026 y dejó un dato fuerte: Argentina fue el país que más futbolistas vendió en el mundo y, al mismo tiempo, uno de los que más incorporó. En total se registraron más de 5.900 traspasos internacionales, el mayor volumen histórico para un mes de enero, con un crecimiento superior al 3 % respecto de 2025.

Del total de movimientos, el 59 % correspondió a jugadores sin contrato, mientras que los préstamos representaron cerca del 24 % y el 17 % restante fueron transferencias definitivas. El gasto global en fichajes superó los 1.900 millones de dólares, reflejando un mercado activo incluso fuera de la ventana principal de mitad de año.

En cantidad de incorporaciones, Brasil lideró la tabla, seguido por España, mientras que Argentina completó el podio con 237 altas y 228 salidas, por un monto cercano a 19,9 millones de dólares. Detrás aparece Inglaterra con 193 llegadas y 206 transferencias. El Top 10 lo completan Portugal, Alemania, Francia, Italia, México y Estados Unidos.

El dato más llamativo es que Argentina fue la federación que más jugadores exportó, superando a Inglaterra, Brasil, España y Estados Unidos. El informe también remarca una tendencia etaria: la mayoría de los traspasos involucran futbolistas de 24 a 25 años. En ese ranking, Nigeria presenta el promedio más joven (casi 22 años), mientras que Indonesia muestra el más alto, cercano a los 30.

El estudio confirma el rol del fútbol argentino como gran formador y exportador de talento, con un mercado que combina ventas constantes y una renovación interna intensa.