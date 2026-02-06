Gianfranco Baier palpita el debut de Güemes: “Estamos preparados para lo que viene”

El volante habló del presente del Gaucho tras la pretemporada y apuntó al estreno ante Chicago por la Primera Nacional.

Hoy 12:40

A días del debut ante Nueva Chicago, Güemes ajusta detalles para su presentación en la Primera Nacional y el volante Gianfranco Baier destacó el trabajo del plantel durante la preparación. El Gaucho será local el 15 de febrero a las 17 y buscará arrancar con el pie derecho en una zona que promete ser exigente.

“Estamos muy bien, fue una pretemporada dura, nos estamos conociendo y estamos preparados para lo que viene”, expresó el mediocampista, que remarcó la importancia de haber sumado minutos en los amistosos. Según Baier, el equipo tiene una idea definida, pero ahora el desafío es trasladarla a la competencia oficial.

El volante reconoció la dificultad del campeonato y pidió ir paso a paso: “El torneo es difícil y hay que ir partido a partido. Tenemos una idea clara y hay que hacerlo adentro de la cancha”. Además, subrayó que la zona será muy pareja y que el objetivo inmediato es sumar desde el inicio.

Tras temporadas pasadas en la que a Güemes le costó meterse entre los ocho mejores, el mensaje interno apunta a sostener regularidad. “Tenemos el objetivo claro, es fecha tras fecha. Hay que sumar la mayor cantidad de puntos así nos encontramos arriba”, cerró Baier, enfocado en comenzar el torneo con ambición.