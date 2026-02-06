Asumió este viernes el nuevo jefe de la Prefectura Embalse Río Hondo

El prefecto Roberto Salvador Cardozo tomó posesión del cargo durante un acto oficial realizado en Las Termas de Río Hondo.

En la mañana de este viernes se llevó a cabo la ceremonia de cambio de la Jefatura de la Prefectura Embalse Río Hondo, en la que asumió como nuevo jefe el prefecto Roberto Salvador Cardozo.

La ceremonia se llevó a cabo en la Plaza de Armas de la Prefectura Embalse Río Hondo, ubicada, en la ciudad de Las Termas.

En representación del gobernador Elías Suárez estuvo presente en la ceremonia el ministro de Gobierno Seguridad y Culto de la provincia, Bernardo José Herrera, junto con el prefecto de la Zona Paraná Superior y Paraguay, mayor Diego Antonio Dalmarini; además de la intendenta de Las Termas de Río Hondo, Paula Canepa, demás miembros de la fuerza, invitados especiales y familiares, quienes acompañaron este significativo momento para la institución.

Durante el acto protocolar se dio lectura a la orden de traspaso de mando. Seguidamente el jefe saliente, prefecto Julio Cesar Loch, resaltó el trabajo en equipo desarrollado durante su gestión, con la permanente colaboración de los integrantes de la fuerza. Asimismo, agradeció el permanente apoyo de distintas instituciones del medio al igual que de la comunidad termense.

Además, saludó al flamante jefe, deseándole éxitos en su nuevo desafío al frente de Prefectura Naval Argentina Embalse Río Hondo.