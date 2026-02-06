El FBI ofreció una recompensa para encontrar a la madre de la periodista Savannah Guthrie

La desaparición de Nancy Guthrie generó un operativo de búsqueda a gran escala en Arizona desde el 1 de febrero de 2026. La búsqueda se concentra en el sur de Arizona.

Hoy 13:01

La desaparición de Nancy Guthrie, madre de la periodista estadounidense Savannah Guthrie, generó un operativo de búsqueda a gran escala en Arizona desde el 1 de febrero de 2026, activando la intervención del FBI y la Oficina del Sheriff del Condado de Pima. Las autoridades federales y locales anunciaron una recompensa de 50.000 dólares para quienes aporten información que permita localizar a la mujer de 84 años o identificar a los responsables de su posible secuestro. La noticia ha tenido impacto nacional y puso en foco los protocolos de actuación ante desapariciones de adultos mayores.

De acuerdo con información recogida por Fox News, la desaparición de Nancy Guthrie fue reportada por su familia el domingo 1 de febrero tras constatar que no asistió a su servicio religioso. El último registro de la mujer se produjo la noche del sábado 31 de enero, al ingresar a su domicilio en el sector de Catalina Foothills, en Tucson. Según People, la investigación se dirige como un posible caso de secuestro, ya que se hallaron rastros de sangre en el porche de la vivienda y la mujer dejó en el lugar todas sus pertenencias personales, incluidos sus medicamentos y teléfono móvil.

El caso involucra a una figura pública de alcance nacional, debido a la relación de la desaparecida con la conductora de NBC. La magnitud de la búsqueda fue confirmada por voceros de la Oficina del Sheriff del Condado de Pima y el FBI, que han solicitado la colaboración de la ciudadanía y medios de comunicación en la difusión de datos verificables. La familia Guthrie difundió mensajes públicos y realizó un llamado directo a los posibles captores para establecer contacto, ante la preocupación por la salud y la integridad de la afectada.

¿Cuándo y cómo ocurrió la desaparición de Nancy Guthrie?

Según el reporte de Fox News, la última vez que se vio a Nancy Guthrie fue el sábado 31 de enero cerca de las 21:48, cuando ingresó a su residencia en Tucson. El cierre del portón del garaje quedó registrado dos minutos después, y a la 1:47 del domingo siguiente la cámara del timbre se desconectó. Poco después, a las 2:12, el sistema de la cámara detectó movimiento, aunque no existe grabación disponible para confirmar la naturaleza de la actividad. Aproximadamente 40 minutos más tarde, el marcapasos de la mujer perdió contacto con la aplicación del teléfono, de acuerdo con la información confirmada por el sheriff Chris Nanos.

La familia detectó la ausencia de Nancy Guthrie la mañana del domingo, al notar su falta de asistencia a la iglesia. Según relató el Departamento del Sheriff del Condado de Pima a People, en el porche del domicilio se localizaron manchas de sangre que más tarde fueron identificadas como pertenecientes a Guthrie tras pruebas de ADN.

¿Cuáles son las hipótesis de la policía y el FBI?

Las autoridades estatales y federales han enfocado la investigación en la hipótesis de un secuestro. El sheriff Nanos explicó a Fox News que todas las pertenencias personales de la mujer permanecían en la vivienda, lo que descarta la posibilidad de una salida voluntaria. “Sabemos que no salió por sus propios medios”, declaró el funcionario.

La investigación cuenta con la participación de la Oficina del Sheriff del Condado de Pima, el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Arizona, que han conformado un equipo conjunto para el análisis forense y el rastreo de posibles rutas de escape. De acuerdo con People, las autoridades han pedido a residentes de la zona revisar imágenes de cámaras de seguridad privadas y reportar cualquier movimiento inusual observado entre la noche del 31 de enero y la mañana del 1 de febrero.

¿Qué acciones han tomado las autoridades?

El FBI formalizó el jueves 5 de febrero la recompensa de 50.000 dólares, en un anuncio realizado durante una conferencia de prensa a cargo del agente especial Heith Janke. Según Fox News, la recompensa se ofrece tanto para quienes aporten información que permita recuperar a Nancy Guthrie como para quienes contribuyan a identificar y detener a los posibles responsables.

Las autoridades han desplegado recursos federales y estatales, incluida la colaboración de equipos forenses y de búsqueda, para procesar la escena y analizar los dispositivos electrónicos de la vivienda. Además, solicitaron a la población que utilice canales oficiales para entregar datos, como la línea 911, el teléfono del sheriff del condado o el sistema anónimo 88-CRIME, detalló People.

¿Hay sospechosos identificados o líneas de investigación concretas?

Hasta el momento, no existen sospechosos formalmente identificados, según confirmaron tanto el FBI como el Departamento del Sheriff del Condado de Pima en declaraciones recogidas por People. El sheriff Nanos indicó que “todas las personas vinculadas al entorno de la víctima están siendo entrevistadas”, y que ninguna línea de investigación ha sido descartada.

La familia Guthrie ha colaborado con las autoridades y brindó acceso a los investigadores a todos los registros y dispositivos tecnológicos relevantes. Según la información oficial, se mantiene la revisión de pruebas forenses y la búsqueda de testigos en la zona donde desapareció la mujer.

¿Existe evidencia de secuestro o demanda de rescate?

Fox News y People reportaron la existencia de una nota de rescate, recibida por un medio local y mencionada durante la conferencia de prensa del 5 de febrero. El agente Janke explicó que la nota incluía referencias a dispositivos electrónicos y establecía plazos para responder a ciertas demandas. “Cualquier acción vinculada a un posible rescate será decisión de la familia”, sostuvo el funcionario federal en declaraciones recogidas por los medios mencionados.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el contenido íntegro de la nota ni la autenticidad del mensaje, pero tomaron en serio la amenaza y mantienen abierta esa línea de investigación. La familia Guthrie difundió un video en redes sociales donde solicita a los autores del mensaje pruebas de vida y una vía segura para establecer contacto.

¿Cuál es el impacto para la familia Guthrie y para la cobertura mediática?

Debido a la desaparición de la madre, Savannah Guthrie suspendió su participación en la cobertura de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, según informó People citando a la presidencia de NBC Olympics Production. La cadena anunció ajustes en su programación y ratificó el apoyo institucional a la familia afectada.

La familia realizó declaraciones públicas y reiteró el llamado a quienes tengan información comprobable. “Estamos listos para hablar y escuchar, pero necesitamos pruebas de vida”, expresó Savannah Guthrie en el video publicado el 4 de febrero, de acuerdo con People.

¿Cómo puede la ciudadanía aportar información relevante?

El Departamento del Sheriff del Condado de Pima reiteró las vías oficiales para entregar datos o reportar movimientos sospechosos vinculados con la desaparición de Nancy Guthrie. Los canales disponibles incluyen:

Teléfono del sheriff: 520-351-4900

Línea anónima 88-CRIME: 520-882-7463

Aplicación P3TIPS y sitio web 88crime.org

Las autoridades insisten en la importancia de que cualquier persona que disponga de información se comunique por los canales mencionados para proteger la integridad del proceso investigativo y garantizar la confidencialidad de los denunciantes.

¿Qué se sabe sobre el estado de la investigación y qué se espera en los próximos días?

El operativo para ubicar a Nancy Guthrie sigue activo, con la participación de equipos forenses y recursos federales y estatales. El FBI y la Oficina del Sheriff del Condado de Pima informaron que se esperan resultados adicionales de análisis de laboratorio y revisiones de cámaras de seguridad de la zona. La familia y las autoridades aguardan novedades sobre el posible contacto con los responsables de la desaparición y la autenticidad de la nota de rescate.

La investigación permanece abierta y las autoridades mantienen la hipótesis de un secuestro, mientras se procesan nuevas pistas y se revisan pruebas tecnológicas y forenses.