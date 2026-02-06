Vecinos cansados denunciaron a “Perra Flaca” por robo de caños y elementos de bronce

Marcos Nahuel Bulacio fue detenido tras el allanamiento de una vivienda. Supuestos compradores de buena fe, devolvieron parte de lo robado.

Hoy 12:57

Tras una minuciosa investigación, personal del Departamento Robos y Hurtos de la Dirección General de Investigaciones – Departamental 6 logró detener a un sujeto conocido en el ambiente delictivo como “Perra Flaca”, acusado de cometer reiterados robos en distintos domicilios de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se trata de Marcos Nahuel Bulacio, de 26 años, con domicilio transitorio en el barrio Usina, quien cuenta con antecedentes policiales y judiciales.

La detención se concretó luego de un allanamiento ordenado por el Juez de Control y Garantías, Dr. Diego Vittar, en una vivienda ubicada en inmediaciones de Antonino Taboada y Ejército del Norte, donde además se procedió al secuestro de prendas de vestir utilizadas al momento de cometer los hechos.

La investigación se inició a partir de denuncias vinculadas al robo de una canilla de bronce y flexibles de gas domiciliarios, hechos que provocaron importantes daños materiales y generaron un grave riesgo para los vecinos, debido a las fugas producidas en las conexiones.

Te recomendamos: Detuvieron a “La Pitón”: robó a un adulto mayor y cayó con pedido de captura vigente

Si bien varios damnificados no radicaron denuncias formales, alertaron a la Policía, que actuó de oficio bajo directivas del Ministerio Público Fiscal, a cargo del Dr. Rafael Zanni, desarrollando tareas investigativas, análisis de cámaras de seguridad y relevamiento de la zona.

Como resultado de ese trabajo, se logró identificar al autor, quien habría comercializado parte de los elementos sustraídos. Algunos bienes fueron recuperados tras ser entregados voluntariamente por personas que los habían adquirido de buena fe.

Con todas las pruebas reunidas, el fiscal solicitó la intervención judicial, y el magistrado libró las órdenes de allanamiento, secuestro y detención.

Asimismo, se estableció que los elementos robados eran posteriormente comercializados de manera ilegal, alimentando un circuito clandestino de venta de cobre y bronce, lo que abre una línea investigativa sobre posibles compradores de estos materiales.

Finalmente, el acusado quedó alojado en alcaidía, a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.