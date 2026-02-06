Juan Mendonça busca ser protagonista con Sarmiento: “La idea es llegar al último día del torneo”

El arquero del Profe habló tras el descanso de la pretemporada, se refirió a la caída ante Lanús por Copa Argentina y ya piensa en el Federal A.

Hoy 13:06

Tras unos días de pausa luego de una exigente primera parte de la pretemporada, el arquero Juan Mendonça hizo un balance del presente de Sarmiento, que ya tuvo acción oficial en la Copa Argentina frente a Lanús y ahora apunta de lleno al inicio del Federal A. El experimentado guardameta reconoció que el equipo sigue en etapa de armado.

Sobre el cruce ante el Granate, Mendonça fue autocrítico y explicó el contexto con el que llegaron al partido: “Fue complicado por el tema tiempo, solo tuvimos una semana de trabajo y con chicos que habían llegado hace pocos días. Cometimos errores que los pagamos caro, no nos fuimos contentos por el resultado pero tranquilos”. El arquero remarcó que la falta de rodaje influyó, aunque valoró la entrega del grupo.

Pensando en la temporada que se viene, el referente del Profe dejó en claro cuál es la meta colectiva. “Sarmiento se acostumbró a ganar y en el fútbol es difícil competir siempre en instancias finales. La idea es repetir y mejorar lo del año pasado. No fue lo mejor la temporada pasada y queremos llegar al último día del torneo”, sostuvo, marcando la ambición del plantel.

En el plano personal, Mendonça también hizo una reflexión sobre su momento. “Mi mejor versión se mostró en los últimos partidos y eso me llevó a estar ilusionado. La idea es jugar hasta que me dé el físico. Me siento bien, con ganas y agradecido”, cerró el arquero, que buscará ser una pieza clave en el nuevo desafío de Sarmiento.