La denuncia de Valentín Barco contra un hospital francés por la atención a su hija

El ex Boca y su pareja explotaron en redes tras una guardia médica en Estrasburgo y hablaron de un sistema de salud “inhumano”.

Hoy 14:40

Valentín Barco quedó envuelto en una fuerte polémica fuera de la cancha luego de denunciar públicamente la atención médica que recibió su hija en un hospital de Estrasburgo. Tras el triunfo del Racing de Estrasburgo por 3-1 ante Mónaco por la Copa de Francia, el futbolista y su pareja hicieron un duro descargo en redes sociales y apuntaron contra el centro de salud Hautepierre.

La primera en expresarse fue Yaz Jaureguy, pareja del ex jugador de Boca, quien relató la experiencia que vivió en la guardia junto a su hija Gemma. “Una guardia en la que dicen atender a un bebé a las seis horas cuando es algo grave. El sistema de salud de esta ciudad es un desastre. Hautepierre debería cerrar”, escribió. En el mismo mensaje denunció demoras extremas y un trato que calificó como inhumano.

Según su publicación, en el lugar “dejan a los niños tirados en el piso durante horas” y muchas familias se retiran sin un diagnóstico claro. El posteo estuvo acompañado por una foto de la entrada del hospital y rápidamente se viralizó. La influencer dio a entender que acudió al centro médico por un problema de salud de Gemma, nacida en marzo del año pasado.

Minutos después, Barco replicó la historia en su cuenta personal y fue igual de contundente. “Increíble. Hacen todo mal. Hautepierre tiene que cerrar urgente. Es lo peor de Estrasburgo”, escribió el lateral argentino. Hasta el momento, el hospital no emitió un comunicado oficial, pero la denuncia generó fuerte repercusión entre hinchas y usuarios en redes.