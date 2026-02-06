ATE suspendió el paro previsto para el lunes 9 en los aeropuertos

El sindicato mantendrá una reunión con autoridades de la ANAC y, una vez finalizado el encuentro, evaluará las medidas a seguir.

Hoy 15:29

Este viernes ATE anunció la suspensión del Paro previsto para el lunes 9 de febrero en todos los aeropuertos del país ya que mantendrá una reunión ese mismo día con las autoridades gubernamentales de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Se espera lograr un acuerdo en torno a los reclamos realizados por el Sindicato.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, informó: “En el inicio de la semana, el mismo lunes, se llevará adelante una reunión en la Secretaría de Trabajo con las autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y funcionarios de Gestión y Empleo Público a los efectos de dar tratamiento a las demandas del Sindicato. Como muestra de buena voluntad, hemos decidido dejar en suspenso la medida de fuerza de 24 horas prevista para este lunes y confiar en que este ámbito de diálogo sea una instancia que permita resolver el conflicto. Luego de los resultados de ese encuentro, evaluaremos cuáles son las acciones a seguir”.

Por su parte Marcelo Belleli, miembro de la Junta Interna de ATE ANAC, expresó: “Se nos convocó a una reunión el lunes con el nuevo Secretario de Transporte y como dijimos desde el inicio, vamos a participar en los canales de diálogos que nos hoy nos abran, pero con la convicción de que tenemos que recuperar aquello que se nos fue arrebatado de forma muy ingrata”.

De esta forma el Sindicato evidenció un gesto de buena voluntad política, con la suspensión de la medida de fuerza de 24 horas prevista para el lunes, y espera que se resuelva el conflicto del sector en la instancia de negociación que tendrá lugar la semana que viene.

Es importante recordar que la medida de fuerza habia sido resuleta en la Asamblea que tuvo lugar en las puertas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini el martes pasado, a raíz de una deuda salarial que el Gobierno mantiene con las y los trabajadores del sector.