Mariano Páez en exclusiva a Diario Panorama: “Estoy devastado por la situación y mañana viajo para acompañar a mi hija”

Así lo expresó en exclusiva a Diario Panorama el padre de Agostina Páez, la abogada e influencer santiagueña que fue detenida en una comisaría federal en Brasil por el delito de injuria racial.

Hoy 16:13

Tras la detención de Agostina Páez en una comisaría federal de Brasil, su papá Mariano Páez dialogó en exclusiva con Diario Panorama y expresó su preocupación y angustia por la situación.

"Ella no está en una cárcel común, está alojada en una comisaría federal y por el momento, tan solo por el momento, no está en riesgo", indicó.

Afirmó que mañana sábado parte en un vuelo a Río de Janeiro, en donde se reunirá con abogados, cancillería y embajada argentina para avanzar y solicitar su resguardo dentro de la misma.

También aseguró que se sorprendió ante la decisión de la Justicia de ordenar la detención, siendo que la joven santiagueña se encontraba alojada desde hace 24 días en un barrio privado con seguridad y con una tobillera electrónica de última generación, las 24 horas del día, por lo que sostienen que el peligro de fuga era inexistente.

"Agostina está hasta estos momentos en contacto telefónico conmigo, e incluso desde su situación intenta llevarme tranquilidad", expresó.

Visiblemente angustiado, Mariano dijo que su hija está "destruida psicológica y físicamente por la extrema situación que está atravesando".

Además, contó que puso propiedades en venta y está haciendo todo lo humanamente posible para conseguir el dinero que necesita para afrontar los gastos que implica la situación judicial de su hija.