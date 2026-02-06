Mastantuono reveló cuál es su amistad más extraña en el vestuario del Real Madrid: “No le entiendo nada”

El volante argentino encontró contención en una figura del Merengue y reveló un misterio que inquietaba a los fanáticos.

El presente de Franco Mastantuono en el Real Madrid atraviesa un momento delicado. El futbolista argentino llegó al club español con grandes expectativas y la ilusión de convertirse en una de las figuras, pero los malos resultados del equipo lo pusieron en la mira de los hinchas y generaron un contexto adverso en sus primeros meses.

En medio de esa situación, el ex-River encontró respaldo puertas adentro del vestuario y forjó una relación particular con Jude Bellingham, una amistad que llamó la atención tanto en España como entre los fanáticos argentinos por la cercanía que muestran en entrenamientos y en la previa de los partidos.

Sin embargo, Mastantuono hizo una revelación que sorprendió y despertó risas. En una charla con el streamer Davoo Xeneize, explicó cómo es su vínculo con el inglés: “Crack total. Me llevo muy muy bien y él habla español más o menos y yo inglés no hablo...”.

Más allá de la buena relación, el argentino reconoció que el idioma es una barrera: “Es como que no hay mucha comunicación”. Aun así, dejó en claro el afecto que siente por Bellingham y el apoyo recibido desde su llegada al club: “Yo lo quiero un montón, es un crack. Me ayudó mucho”.

Sobre esa particular conexión, Mastantuono profundizó con humor: “Es loco que no nos comunicamos, o sea, sí, obvio que hablamos un montón, pero no desde la profundidad, porque él no entiende todo lo que yo digo y yo de él nada”.

La historia no tardó en hacerse eco en los medios españoles, que destacaron la cercanía entre ambos futbolistas en tan poco tiempo y especularon con los temas de conversación. Tras la confesión, el video se viralizó y generó divertidas reacciones entre los hinchas, que celebraron una amistad nacida desde el fútbol y fortalecida desde lo humano.