Otra baja para Gallardo: un jugador que regresó de un préstamo podría volver a irse de River

El jugador había vuelvo a Núñez, pero el club que lo tuvo busca repatriarlo.

06/02/2026

El futuro de Ezequiel Centurión vuelve a quedar en el centro de la escena en River. El arquero tenía la chance de ganar protagonismo ante la ausencia de Franco Armani, pero una fractura en la muñeca lo marginó de la consideración y le abrió la puerta al juvenil Santiago Beltrán.

Tras regresar a préstamo desde Independiente Rivadavia, el futbolista de 28 años todavía continúa en etapa de recuperación y no cuenta con el alta médica, por lo que no pudo meterse en la pelea por el arco del Millonario en este inicio de temporada.

Centurión, surgido de las inferiores de River y con varios ciclos en el club, volvió a Núñez con el objetivo de ser el suplente natural de Armani, luego de un destacado paso por la Lepra mendocina, donde fue figura y uno de los pilares durante la temporada 2025.

Sin embargo, desde Independiente Rivadavia volvieron a manifestar interés en repatriarlo, y en Núñez no descartan que en los próximos días se reactiven las conversaciones entre clubes para definir su futuro inmediato.

El arquero debutó oficialmente en River el 8 de mayo de 2022, en la victoria por 2 a 1 ante Platense, y desde entonces disputó 11 partidos con la camiseta del Millonario, hasta perder el puesto frente a Jeremías Ledesma. En Mendoza, en tanto, dejó números sólidos: 20 vallas invictas en 57 encuentros.

Su paso por la Lepra volvió a ponerlo en el foco tras la Copa Argentina 2025, donde Independiente Rivadavia realizó una campaña histórica, eliminó a River por penales y se consagró campeón, justo antes de que Centurión regresara a Núñez para reincorporarse a los entrenamientos.

Mientras se define su situación, el arquero volvió a sumar rodaje en la Reserva. Jugó el 29 de enero en un amistoso ante Argentino de Merlo y también dijo presente el jueves, en el debut por el Torneo Proyección frente a Talleres, a la espera de una resolución sobre su continuidad.