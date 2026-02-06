Revocaron la prisión preventiva de Agostina Páez en Brasil

a medida fue confirmada por el abogado del consulado argentino, Ezequiel Groisman. La joven continuará vinculada al proceso judicial y no podrá salir del país hasta que lo disponga la Justicia.

06/02/2026

La Justicia de Brasil revocó la prisión preventiva de Agostina Páez, la abogada argentina que se encontraba detenida en una comisaría federal en el marco de una causa por presunta injuria racial.

La información fue confirmada por Ezequiel Groisman, abogado del consulado argentino, quien señaló que la situación judicial de la joven ingresó en una nueva etapa, aunque el proceso continúa en curso.

“Nosotros estamos haciendo lo posible a nivel jurídico. Estamos en el inicio del proceso y estamos colaborando con la Justicia. Agostina no puede salir de Brasil hasta que el juez la libere”, explicó el letrado.

Más temprano, la Justicia brasileña le había rechazado el habeas corpus en el que pidió que la autoricen a volver a Argentina y continuar el proceso judicial desde su país natal.

El delito de injuria racial, equiparado al racismo en la legislación brasileña, prevé penas de dos a cinco años de prisión y no contempla el beneficio de excarcelación bajo fianza. Desde el 14 de enero, la joven se encuentra imposibilitada de salir de Brasil. Primero se le retuvo el pasaporte, luego fue obligada a instalarse una tobillera electrónica y, aunque su documento nacional fue devuelto, la prohibición de abandonar el país continúa vigente.

El expediente quedó bajo la órbita del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de Comarca de Río de Janeiro, quien deberá resolver los próximos pasos del proceso.