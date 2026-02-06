Carlos Zambrano reapareció públicamente tras ser denunciado por violación y rompió el silencio

El defensor fue acusado por una joven argentina y fue apartado indefinidamente del club peruano.

06/02/2026

Carlos Zambrano quedó envuelto en un grave escándalo en el inicio del 2026. El defensor fue denunciado por violación por una joven argentina de 22 años y, a partir de esa situación, Alianza Lima decidió apartarlo de manera indefinida del plantel, mientras la causa avanza en la Justicia argentina.

En medio de este contexto, el ex Boca volvió a ser noticia por un video que despertó múltiples reacciones. Tras la derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo de Paraguay por la Copa Libertadores, se viralizaron imágenes del futbolista entrenando por su cuenta para mantenerse en actividad.

El video fue publicado por Anderson Cueto, futbolista de 36 años, con pasado en el club peruano y actualmente sin equipo. En las imágenes se observa a Zambrano en una vivienda con pileta y amplia vista, corriendo en una cinta y realizando ejercicios con pesas y escaleras de coordinación, acompañado por el mensaje: “Vamos de a poco, carajo”.

La publicación generó diversas lecturas entre los hinchas. Por un lado, algunos fanáticos peruanos interpretaron el video como un mensaje directo al club, difundido justo después de una derrota. Otros usuarios señalaron que el defensor busca mostrarse activo como parte de su postura en la causa, en la que sostiene su inocencia.

En cuanto a su futuro deportivo, Zambrano mantiene un silencio hermético, a diferencia de Miguel Trauco y Sergio Peña Flores, los otros futbolistas acusados. No se descarta que el defensor pueda quedar libre de Alianza Lima y continuar su carrera en otro club, mientras que en el plano judicial la investigación sigue su curso y se esperan definiciones.

La declaración de la denunciante

Según la declaración a la que tuvo acceso TN, la joven de 22 años aseguró: “Me lastimaron. Uno de ellos me decía que iba a poder con los tres”. El hecho denunciado habría ocurrido luego del partido amistoso ante Colo Colo, disputado el domingo 18 de enero.

La denunciante relató que cinco futbolistas de Alianza Lima se presentaron en la habitación donde ella se encontraba con una amiga. Entre ellos estaban Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña Flores, mientras que otros dos jugadores se retiraron rápidamente y no forman parte de la acusación.

“Zambrano me decía de tomar, me incitaba a seguir tomando”, declaró. Según su testimonio, en esa habitación se produjo el presunto abuso sexual, pese a que ella manifestó reiteradamente su negativa: “Yo decía que no quería”.

El comunicado de Carlos Zambrano

Ante la repercusión del caso, el defensor difundió un comunicado oficial en el que negó las acusaciones y se puso a disposición de la Justicia:

“Ante los hechos que se han hecho públicos en los últimos días, considero necesario expresar mi rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra la mujer y deben ser tratadas con responsabilidad y seriedad.

La difusión de versiones parciales e inexactas ha generado una fuerte exposición mediática, causando un profundo perjuicio personal y profesional.

Niego rotundamente cualquier supuesta imputación delictiva que se intente formular en mi contra y confío en que las actuaciones se desarrollarán con el rigor correspondiente.

Quedo a entera disposición de las autoridades competentes para prestar la colaboración que sea requerida, confiando en que el desarrollo del proceso permitirá el pleno esclarecimiento de los hechos.

Decidí mantener reserva hasta este momento porque prioricé el conocimiento formal y responsable del contenido de la denuncia. Estoy tranquilo respecto de lo sucedido y confío en que la Justicia actuará con objetividad y apego al derecho.

Agradezco el apoyo de mi familia y de mi entorno cercano. A su vez, solicito consideración hacia todas las personas involucradas”.

Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación judicial, con impacto directo en el presente y el futuro del defensor peruano.