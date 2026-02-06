“El Consejito” abrió las preinscripciones para su Escuela Formativa de fútbol infantil

Los interesados en inscribirse tendrán la posibilidad hasta el próximo 20 de febrero.

06/02/2026

La Escuela Formativa de fútbol infantil de Ciencias Económicas, “El Consejito”, inició el período de preinscripciones para reservar cupos de cara a las actividades deportivas que se desarrollarán durante el presente año. El plazo estará abierto hasta el 20 de febrero.

El coordinador de la escuela, contador y director técnico Ernesto Cantos, brindó detalles sobre el proyecto formativo, que contempla una propuesta integral orientada al desarrollo deportivo y humano de los chicos. Entre las actividades previstas se destacan la participación en ligas y torneos, entrenamientos específicos y personalizados, formación especial para arqueros, jornadas de capacitación, además de espacios de recreación y convivencia.

La iniciativa también incluye instancias de scouting de jugadores y pruebas, con el objetivo de acompañar el crecimiento futbolístico de cada participante, siempre en un marco de contención y profesionalismo. La escuela dispone de un predio de primer nivel y un cuerpo técnico altamente capacitado.

El equipo de trabajo está integrado por el DT Martín Leguizamón, los profesores Gabriela Coronel y Carlos Pérez, y Jesús Cardozo como entrenador de arqueros, quienes estarán a cargo de las distintas categorías.

Cabe destacar que la escuela está destinada a niños y niñas nacidos entre los años 2011 y 2020, promoviendo la inclusión y el aprendizaje desde las edades más tempranas.

Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse al 154183195.