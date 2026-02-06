Ingresar
El impactante operativo de seguridad que preparan en Ecuador por la llegada de Messi

El astro argentino arribará a Guayaquil con el Inter Miami para disputar un amistoso frente al Barcelona de ese país

06/02/2026

Lionel Messi y el Inter Miami llegarán a Ecuador para disputar un partido amistoso frente a Barcelona SC de Guayaquil, un evento que ya genera una enorme expectativa y que contará con un impactante operativo de seguridad para resguardar al astro argentino.

Denominado por los medios locales como “el partido de la historia”, el encuentro se jugará este sábado 7 de febrero, desde las 21 horas de Argentina, en el estadio Monumental de Guayaquil, que estará colmado para recibir al campeón del mundo.

Según confirmaron desde la organización, el plantel del Inter Miami se hospedará en el hotel cinco estrellas Oro Verde, donde Messi ocupará la suite presidencial. La seguridad será uno de los ejes centrales durante toda la estadía del equipo estadounidense en el país.

Daniel Molina, CEO de Molinacorp y principal organizador del amistoso, aseguró que el operativo será extremo. “Las medidas de seguridad van a ser al máximo”, afirmó, y detalló que habrá controles especiales en el hotel y durante cada uno de los traslados del plantel.

En cuanto al estadio, Molina confirmó que se dispondrá de alrededor de 550 guardias privados, tanto dentro del Monumental como en sus inmediaciones. Además, el plan incluye el despliegue de 150 agentes de tránsito, 40 unidades motorizadas y un monitoreo permanente desde el Centro de Control Integrado de Tránsito y Transporte de Guayaquil.

De esta manera, la ciudad ecuatoriana se transformará por una noche en el epicentro del fútbol continental. La presencia de Messi, el Inter Miami y Barcelona SC promete un espectáculo que irá más allá de lo deportivo y quedará marcado como uno de los eventos más importantes de la historia reciente de Guayaquil.

