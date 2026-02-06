Central Córdoba festejó por primera vez en el Apertura con un valioso triunfo ante Unión

El Ferro se impuso por 1-0 sobre el Tatengue en el “Madre de Ciudades” con un gol de Michael Santos. Los de Pusineri llegan entonados al cruce el miércoles por Copa Argentina.
Central Córdoba consiguió un triunfo trabajado y merecido ante Unión de Santa Fe y celebró por primera vez en el Torneo Apertura de la Liga Profesional. El Ferroviario se impuso en el partido que abrió la cuarta fecha del certamen y sumó tres puntos clave para empezar a levantar cabeza.
Sin brillar desde el juego, el Ferro fue el equipo que más lo buscó a lo largo del encuentro y encontró su premio a los 31 minutos del segundo tiempo. Tras un tiro libre perfecto de Iacobellis, el recién llegado Michael Santos apareció en el área y conectó un cabezazo certero para vencer a Mansilla y marcar el primer gol del equipo en el torneo.
Con la ventaja a su favor, los dirigidos por Lucas Pusineri supieron manejar los tiempos y defender el resultado con orden, asegurando un triunfo necesario para ganar confianza de cara a lo que viene.
Ahora, Central Córdoba cambiará rápidamente el chip y pondrá la mira en la Copa Argentina. El próximo miércoles enfrentará a Gimnasia de Jujuy en la provincia de Salta, mientras que el domingo intentará ratificar la levantada en el Apertura cuando visite a Instituto en Córdoba.