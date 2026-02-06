Central Córdoba festejó por primera vez en el Apertura con un valioso triunfo ante Unión

El Ferro se impuso por 1-0 sobre el Tatengue en el “Madre de Ciudades” con un gol de Michael Santos. Los de Pusineri llegan entonados al cruce el miércoles por Copa Argentina.

06/02/2026

Central Córdoba consiguió un triunfo trabajado y merecido ante Unión de Santa Fe y celebró por primera vez en el Torneo Apertura de la Liga Profesional. El Ferroviario se impuso en el partido que abrió la cuarta fecha del certamen y sumó tres puntos clave para empezar a levantar cabeza.

Sin brillar desde el juego, el Ferro fue el equipo que más lo buscó a lo largo del encuentro y encontró su premio a los 31 minutos del segundo tiempo. Tras un tiro libre perfecto de Iacobellis, el recién llegado Michael Santos apareció en el área y conectó un cabezazo certero para vencer a Mansilla y marcar el primer gol del equipo en el torneo.

Con la ventaja a su favor, los dirigidos por Lucas Pusineri supieron manejar los tiempos y defender el resultado con orden, asegurando un triunfo necesario para ganar confianza de cara a lo que viene.

Ahora, Central Córdoba cambiará rápidamente el chip y pondrá la mira en la Copa Argentina. El próximo miércoles enfrentará a Gimnasia de Jujuy en la provincia de Salta, mientras que el domingo intentará ratificar la levantada en el Apertura cuando visite a Instituto en Córdoba.