Ataque brutal entre hermanos en Las Termas: una mujer fue apuñalada en plena vía pública

El violento episodio ocurrió en la mañana del viernes en inmediaciones de 25 de Mayo y Maipú. La víctima sufrió una herida profunda en un brazo y una mujer quedó aprehendida por orden judicial.

06/02/2026

Un grave hecho de violencia familiar se registró en la mañana de este viernes en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, cuando una mujer resultó herida con un arma blanca tras ser atacada por su hermano y su cuñada en la vía pública.

El episodio tuvo lugar en inmediaciones de calles 25 de Mayo y Maipú, donde la víctima, María de la Paz Lencina, de 39 años, con domicilio en el barrio 25 de Mayo, fue interceptada cuando se dirigía a su lugar de trabajo.

Según la denuncia, la mujer fue abordada por su hermano, Hilton Leonardo Lencina, exfuncionario policial exonerado, y por su cuñada, Verónica Silvia Pereira, de 47 años, quienes la agredieron físicamente.

De acuerdo al relato, la víctima fue empujada, inmovilizada por la espalda y posteriormente atacada con un elemento cortante tipo trinchera, con el cual intentaron lesionarla en el cuello, provocándole una herida profunda en uno de sus brazos.

Tras la agresión, los atacantes la habrían amenazado de muerte y se retiraron del lugar.

Efectivos de la Comisaría Comunitaria N°50 intervinieron de inmediato, asistieron a la mujer herida y dieron participación al Ministerio Público Fiscal.

Por disposición del fiscal interviniente, Dr. Emanuel Sabater, se ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad, entrevistas a vecinos y la aprehensión de los acusados.

Horas más tarde, Verónica Pereira se presentó en sede policial con intenciones de radicar una denuncia, pero al ser identificada se constató que sobre ella pesaba un pedido de detención vigente, por lo que quedó aprehendida.

La causa fue caratulada como lesiones y amenazas y continúa en etapa investigativa, mientras la Justicia evalúa nuevas medidas procesales respecto de los involucrados.