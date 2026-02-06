Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 07 FEB 2026 | 0º
X
Locales

La intendente Fuentes se reunió con la nueva comisión directiva del Suoem

La Ing. Norma Fuentes mantuvo la reunión con los directivos del sindicato en el salón Salón de Acuerdos de la Municipalidad de la Capital.

06/02/2026

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió en el Salón de Acuerdos a la nueva comisión directiva del Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (Suoem), encabezada por su secretario general, José Alzogaray.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro formó parte del programa de diálogo y articulación permanente que la Municipalidad mantiene con instituciones, organismos públicos, entidades y asociaciones civiles de la ciudad.

Asistieron además Daniel Alustiza, secretario adjunto;  Julio Vega, secretario de Finanzas; Edgar Paz, subsecretario Gremial; Mario Budán, secretario de Acción y Prevención Social y Fabiana Gallo, secretario de Actas.

La jefa comunal estuvo acompañada por los secretarios de Coordinación, Daniel Kobylanski; de Gobierno, Walter Medina Salomón; y de Economía, Anabel  Arce, y por el subsecretario de Economía, Francisco Zamora.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un violento choque frontal en ruta 34 dejó dos heridos de consideración
  2. 2. Argentina, con Marco Trungelliti como pieza central, enfrenta a Corea del Sur por la Davis
  3. 3. El gobierno provincial trabaja en las zonas afectadas por la crecida y los fenómenos climáticos
  4. 4. Trump firmó el decreto que quintuplica el cupo de importación de carne vacuna argentina en Estados Unidos
  5. 5. Condenaron a 18 años de prisión al ex juez Walter Bento por corrupción judicial
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT