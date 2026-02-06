La intendente Fuentes se reunió con la nueva comisión directiva del Suoem

La Ing. Norma Fuentes mantuvo la reunión con los directivos del sindicato en el salón Salón de Acuerdos de la Municipalidad de la Capital.
La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió en el Salón de Acuerdos a la nueva comisión directiva del Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (Suoem), encabezada por su secretario general, José Alzogaray.
El encuentro formó parte del programa de diálogo y articulación permanente que la Municipalidad mantiene con instituciones, organismos públicos, entidades y asociaciones civiles de la ciudad.
Asistieron además Daniel Alustiza, secretario adjunto; Julio Vega, secretario de Finanzas; Edgar Paz, subsecretario Gremial; Mario Budán, secretario de Acción y Prevención Social y Fabiana Gallo, secretario de Actas.
La jefa comunal estuvo acompañada por los secretarios de Coordinación, Daniel Kobylanski; de Gobierno, Walter Medina Salomón; y de Economía, Anabel Arce, y por el subsecretario de Economía, Francisco Zamora.