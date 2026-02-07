El Inter Miami de Messi se prueba en otro amistoso ante Barcelona en Ecuador

Luego de perder contra Alianza Lima y vencer a Atlético Nacional, las Garzas afrontan otro encuentro de preparación.

Hoy 06:48

Barcelona SC e Inter Miami se enfrentarán este sábado desde las 21.00 en el Estadio Monumental Banco Pichincha, en un amistoso internacional que marcará un nuevo capítulo de la gira sudamericana del equipo de Lionel Messi. La franquicia norteamericana llega a Ecuador para medirse con el conjunto de Guayaquil en un duelo que fue denominado como “el partido de la historia”.

Tras una Noche Amarilla que terminó en derrota, el Ídolo del Astillero continúa con su preparación de cara a la temporada 2026, un año especial que lo tendrá como protagonista en la Copa Libertadores de América, luego de finalizar tercero en la liga ecuatoriana. Para este compromiso, Barcelona volverá a contar con sus refuerzos estelares, entre ellos Milton Céliz, ex Deportivo Riestra, y el delantero Darío “Pipa” Benedetto.

Del otro lado estará un Inter Miami que sigue sumando kilómetros en su gira por Sudamérica. Las Garzas vienen de caer 3-0 ante Alianza Lima en Perú y de vencer 2-1 a Atlético Nacional en Colombia, encuentros en los que Messi fue titular y tuvo participación desde el arranque, por lo que se espera que Javier Mascherano vuelva a incluirlo desde el inicio en Guayaquil.

Además, el amistoso podría marcar la primera titularidad de Germán Berterame, refuerzo estrella del conjunto rosado, que busca consolidarse en el once inicial en la antesala de una nueva temporada.

Datos del partido

Hora: 21.00

TV: OneFootball TV

Estadio: Monumental Banco Pichincha

Con Messi como principal atractivo y dos equipos que afinan detalles para un año cargado de desafíos, Guayaquil será escenario de un espectáculo que promete captar la atención del fútbol continental.