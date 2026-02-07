Salta, bajo el agua: hay más de 200 personas evacuadas tras un temporal récord

Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones, daños estructurales y un amplio operativo de asistencia mientras sigue la alerta naranja.

Hoy 07:30

Hasta el momento, las tormentas torrenciales que azotaron el departamento de Metán, en la provincia de Salta, dejaron un saldo de más de 200 personas evacuadas luego de que el agua inundara barrios enteros. Tras registrarse una caída de 200 milímetros de agua, las autoridades advirtieron que las precipitaciones continuarán durante todo el fin de semana.

Las consecuencias de las intensas lluvias ocurridas entre la noche y la madrugada dejaron una huella de destrucción en viviendas, un complejo panorama sanitario y un operativo de asistencia aún en marcha. Por este motivo, se dispuso que el Complejo Deportivo Municipal funcione como un refugio temporal para las familias damnificadas.

Al inicio de la tempestad, un matrimonio y su hija de nueve años provenientes de la Villa San José, junto con una vecina del barrio 20 de Junio, fueron los primeros ciudadanos en ser asistidos por las autoridades municipales. Sin embargo, con el paso de las horas, la cifra se disparó.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, los evacuados esperan una mejoría que les permita retornar a sus hogares, en tanto persisten los reclamos por ayuda urgente y soluciones estructurales duraderas ante la amenaza de nuevas inundaciones. Incluso, se registraron daños estructurales graves en las calles producto de la corriente de agua que pasó por esas zonas.

En la intersección de las calles Buenos Aires y Juana Azurduy, el colapso de un canal subterráneo destruyó el pavimento. Casi en simultáneo, un automóvil fue arrastrado por la fuerza del agua proveniente de un canal desbordado en la ruta nacional 9/34, por lo que sus ocupantes debieron ser rescatados por los servicios de emergencia.

“Vivimos momentos terribles junto a mi pareja porque el agua comenzó a llevarse el auto hasta que nos dejó en la banquina. Después nos tuvieron que ayudar a salir”, relató Alicia, una de las personas que viajaba en el vehículo. Al mismo tiempo, el medio local recogió varios testimonios que retrataron la angustia de los vecinos que perdieron todo.

El testimonio de Mario, un vecino del barrio San Francisco, reflejó la magnitud del desastre: “Lamentablemente, está lleno de agua. En la parte donde yo vivo es el que más agua tiene”. Y agregó: “Hubo un desborde en el río Juramento. Llovió mucho. Casi al amanecer se nos mojó casi todo. En mi casa tenemos dos piezas y se nos llovió todo. Es la primera inundación que veo ahí”.

Según confirmaron las autoridades, esa zona fue el área más afectada por el temporal. No obstante, la emergencia también alcanzó a los barrios 20 de Junio y Maipú, donde algunos vecinos debieron ser auxiliados por los bomberos.

“La pasamos muy mal, comenzamos a combatir el agua e intentar sacarla de las piezas, la cocina y el baño, pero ya estaba todo inundado. Levantamos algo de mercadería y ropa. Nuevamente desbordó el canal que hay en la zona y las calles eran un río”, relató Ana. De hecho, la situación forzó la evacuación total de estas familias y provocó la pérdida completa de sus pertenencias.

Frente a esto, el Ministerio de Desarrollo Social de Salta, encabezado por Mario Mimessi, desplegó equipos de asistencia inmediata en los sectores más perjudicados, como Metán y El Galpón. “Luego de los relevamientos realizados por equipos municipales, se realizó una primera asistencia desde las áreas de acción social; y se prevé reforzar la contención a través del envío de mayores recursos”, informaron.

Asimismo, confirmaron que las acciones continuarán con relevamientos ampliados a la luz del día por los equipos territoriales de Desarrollo Social, que buscan evaluar plenamente el alcance de la emergencia para determinar la asistencia adicional necesaria.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la alerta naranja por tormentas seguirá vigente durante el sábado. Al mismo tiempo, gran parte del territorio salteño estará bajo alerta amarilla por tormentas, junto con la provincia de Jujuy, Tucumán y el noroeste de Santiago del Estero.

A raíz de esto, las autoridades recomendaron mantener la calma y seguir indicaciones precisas ante situaciones de emergencia. Asimismo, pidieron a los ciudadanos que solo salgan de sus casas si fuera imprescindible y aconsejaron desconectar electrodomésticos, así como cortar la energía eléctrica en caso de que ingresara agua a sus propiedades.

Entre las medidas señaladas, indicaron que sería conveniente alejarse de puertas y ventanas, retirarse de zonas inundables y evitar desplazarse por calles anegadas para reducir riesgos. También sugirieron asegurar o retirar objetos sueltos que puedan ser desplazados por fuertes vientos.

De la misma manera, solicitaron tener preparado un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín, radio a pilas y linterna. Además, aconsejaron cargar los celulares por adelantado. Finalmente, instaron a registrar en la agenda los números de Protección Civil, Bomberos y Policía locales.