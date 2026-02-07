Grave ataque: una mujer roció con nafta a su ex novio y lo prendió fuego

El joven sufrió quemaduras de primer grado y fue asistido por vecinos y personal médico. La agresora permanece prófuga.

Una mujer en Charata, provincia de Chaco, es investigada por un grave episodio de violencia luego rociar con nafta a su ex novio y prenderlo fuego. El joven sufrió quemaduras de primer grado.

El hecho ocurrió alrededor de las 17h y movilizó a personal policial tras un llamado de emergencia que alertó sobre un intento de incendio.

Al llegar al lugar, los agentes constataron que el hombre presentaba quemaduras de primer grado en brazo, mano y rostro, lesiones que requirieron la intervención inmediata de servicios médicos y la asistencia de vecinos que acudieron en su auxilio.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, habría sido su ex pareja, una mujer de 31 años, quien lo atacó con combustible y luego iniciado el fuego. Al momento de la llegada de los agentes, la presunta agresora ya había escapado del lugar.

Según informó el portal de Diario Chaco, vecinos del barrio fueron quienes ofrecieron los primeros auxilios al afectado, solicitaron la presencia de una ambulancia y acompañaron al hombre hasta el centro de salud más cercano.

Tras ser atendido por profesionales médicos, el personal policial lo invitó a radicar la denuncia correspondiente para dar inicio a una investigación formal sobre el caso.

Las autoridades mantuvieron un operativo de búsqueda en la zona para localizar a la mujer señalada por el ataque. Hasta el momento, no se registró la detención de la sospechosa, cuyo paradero permanece desconocido.

La investigación permanece en curso bajo la órbita de la Comisaría local y con participación de la Fiscalía en turno, que analiza los elementos recabados en el lugar del hecho.