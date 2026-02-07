Valeria Mazza, emocionada en los JJOO: su hijo Tiziano Gravier representa a Argentina

La familia Gravier-Mazza viajó a Italia para acompañar al esquiador en el mayor desafío de su carrera.

Hoy 08:59

La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026 marcó un momento histórico para el deporte argentino y, especialmente, para la familia Gravier-Mazza. Este año, la delegación nacional compite en tres disciplinas: esquí alpino, esquí de fondo y luge. Entre los primeros en desfilar estuvieron Franco Dal Farra y Francesca Baruzzi, seguidos por Tiziano Gravier—hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier—, quien no solo integra el equipo de esquí alpino, sino que además llegó a la cita olímpica tras liderar el ranking sudamericano 2025 en Slalom Gigante.

Hace días que toda la familia se instaló en Italia para acompañar a Tiziano en lo que representa el punto más alto de su carrera deportiva hasta el momento. En la previa de la ceremonia, Valeria compartió una imagen envuelta en la bandera argentina, con los Alpes de fondo y el mensaje: “Ya llegó la hinchada a #Bormio @milanocortina2026”, transmitiendo el orgullo y la emoción de representar al país en una cita olímpica. Alejandro Gravier, por su parte, subió una selfie familiar junto a Valeria, Tiziano y sus hermanos, todos con camperas de abrigo y sonrisas, celebrando juntos la previa del gran desfile. “Hoy ceremonia inaugural @milanocortina2026. Vamos Tiziano Gravier”, escribió en su posteo.

La emoción de la jornada se multiplicó cuando, tras la ceremonia, la familia posó unida sosteniendo la bandera argentina bajo las luces del predio olímpico, con el logo de los anillos olímpicos de fondo, en una postal repleta de pertenencia y orgullo. No faltaron los gestos de cariño entre hermanos: Taina Gravier, la hija menor, compartió un abrazo con Tiziano y escribió: “El mejor Tiziano Gravier”, resaltando el apoyo incondicional dentro de la familia.

El momento más intenso para Valeria llegó al ver ingresar a su hijo en la ceremonia. Compartió una imagen del abanderado argentino llevando el cartel de “Argentina” y expresó: “Orgullosa y emocionada de ver estos grandes deportistas representando mi país @franbaruzzi @tizianogravier @milanocortina2026”. El mensaje de Valeria no solo reflejó el sentimiento de una madre acompañando a su hijo, sino también el de una referente del deporte argentino celebrando el esfuerzo y la entrega de toda la delegación nacional.

La cobertura visual de la familia Gravier-Mazza capturó el clima de unión, orgullo y expectativa que rodeó la participación argentina en estos Juegos Olímpicos de Invierno. Fotos familiares, selfies, banderas y abrazos no solo dieron cuenta del apoyo a Tiziano, sino también de la fuerza de los lazos y la importancia de vivir juntos cada paso de este desafío único.

Así, la historia de la familia en Italia se transformó en una celebración colectiva en la que el deporte, la pertenencia y el amor familiar se entrelazaron bajo la bandera argentina y el espíritu olímpico.

La ceremonia de apertura de estos JJOO giraron en torno al concepto “Armonía”, una visión que buscó fusionar la música, el deporte, la innovación y la emoción para festejar la unión perfecta entre cuerpo y mente. Con este objetivo, se ideó que la celebración se haga en las diferentes sedes para facilitar que todos los deportistas puedan decir presentes porque algunas disciplinas, como snowboard o esquí alpino, se disputarán al día siguiente a unas cuatro horas de viaje desde San Siro.

En este sentido, la delegación argentina fue una de las primeras en aparecer con Franco Dal Farra y Francesca Baruzzi como abanderados y, de esta forma, tuvo un particular desfile con toda la comitiva repartida en diferentes regiones de las siete sedes olímpicas, que están distribuidas en 22.000 kilómetros cuadrados entre Milán y Cortina d’Ampezzo.

Vale destacar que Dal Farra es uno de los ocho representantes argentinos y uno de los cuatro de la comitiva en esquí de fondo y afrontará sus segundos JJOO después de su debut en Beijing 2022. Estará acompañado de Mateo Sauma, Agustina Groetzner y Nahiara Díaz, quien es la líder del circuito de la Copa Sudamericana en los últimos años y también olímpica en Beijing 2022 con apenas 18 años.

Por otro lado, Baruzzi es una de las deportistas que integra el equipo de esquí alpino, logró un doble Top 30 en Beijing 2022 y marcó un resultado histórico para la Argentina al ingresar entre las mejores 30 de una prueba técnica de Copa del Mundo.