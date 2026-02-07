Un Boca diezmado, afronta una visita de riesgo ante el Vélez de Guillermo Barros Schelotto

El Xeneize, con varias bajas por lesiones, se mide con el Fortín en Liniers por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

Hoy 06:29

Este domingo desde las 22.15, Vélez será local ante Boca en el José Amalfitani, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El Fortín intentará estirar su buen arranque y subirse a la cima de la Zona A, mientras que el Xeneize, golpeado por las lesiones, buscará su primera victoria como visitante en el año.

Boca llega cuarto en el grupo con seis puntos y viene de vencer 2-0 a Newell’s en La Bombonera. Sin embargo, la semana estuvo marcada por nuevas bajas: Exequiel Zeballos y Ander Herrera sufrieron desgarros en los entrenamientos del miércoles y estarán fuera de las canchas por varios partidos, profundizando el principal problema del equipo en este inicio de temporada.

La buena noticia para Claudio Úbeda es la recuperación de Miguel Merentiel, que dejó atrás un desgarro en el sóleo izquierdo y sería titular en Liniers. En contrapartida, Edinson Cavani, si bien muestra una clara mejoría de la lumbalgia, quedó fuera de la lista de convocados.

Además del ingreso de la Bestia por Iker Zufiaurre, el DT deberá realizar dos cambios obligados: Milton Delgado reemplazará al español Herrera, mientras que Kevin Zenón ocupará el lugar del Chango Zeballos.

Del lado local, Vélez atraviesa un inicio sólido de torneo. El equipo de Guillermo Barros Schelotto se mantiene invicto, con triunfos ante Instituto y Talleres, y un empate 1-1 frente a Independiente en Avellaneda. Con siete unidades, comparte la cima de la Zona A junto a Lanús y Platense.

La nota negativa para el Fortín fue la lesión de Jano Gordon, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y será baja por varios meses. Más allá de esta ausencia, el Mellizo mantendría la base del equipo que viene de sumar en el Libertadores de América.

Si bien el último antecedente trae un recuerdo feliz para Vélez —la victoria 4-3 ante Boca en las semifinales de la Copa Argentina 2024—, el historial reciente marca una clara paridad. De los últimos 15 cruces, el Fortín ganó solo tres, y como local apenas se impuso una vez en los últimos ocho.

Las probables formaciones

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Kevin Zenón; Lautaro Gelini y Miguel Merentiel.

DT: Claudio Úbeda.

Datos del partido