Tenso cruce entre el Cuti Romero y su DT mientras se define su futuro en Tottenham

El entrenador danés cuestionó los dichos del defensor de la Selección Argentina y pone más incertidumbre a su posición en el club inglés.

Hoy 09:33

Cristian “Cuti” Romero, capitán del Tottenham, volvió a quedar en el centro de la escena del fútbol inglés tras la derrota ante Manchester City por la Premier League, en un contexto marcado por la profunda crisis del plantel, ya que el conjunto londinense contó apenas con once futbolistas del primer equipo disponibles.

Luego del partido ante el equipo de Pep Guardiola, el defensor argentino expresó su malestar en redes sociales con una frase que no pasó inadvertida: “Increíble, pero cierto y vergonzoso”. El mensaje generó ruido interno en el club y no cayó bien en el cuerpo técnico encabezado por Thomas Frank.

En la conferencia de prensa previa al cruce entre Tottenham y Manchester United, el entrenador danés fue consultado por los dichos del campeón del mundo y respondió con firmeza. “Ahora mismo es el capitán, tiene contrato largo y firmó una renovación”, señaló, aunque luego dejó una frase que alimentó la polémica: “No tengo ni idea si seguirá la próxima temporada, siempre hay una línea que no se puede cruzar o que no se puede cruzar demasiadas veces”.

Frank también aclaró que el tema “fue tratado internamente”, pero evitó profundizar en detalles sobre la relación entre el jugador, el cuerpo técnico y la dirigencia de los Spurs.

En lo deportivo, el presente del Tottenham está lejos de ser ideal. El equipo se ubica en el puesto 14 de la Premier League, sin chances concretas de acceder a competencias europeas y con una ventaja de apenas nueve puntos sobre la zona de descenso.

Mientras tanto, el futuro del Cuti Romero aparece rodeado de incertidumbre. El campeón del mundo en Qatar 2022 es seguido de cerca por varios gigantes del continente y podría cambiar de liga en el próximo mercado: Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona figuran entre los clubes interesados en quedarse con el defensor argentino.