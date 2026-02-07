Omar Pérez llevó tranquilidad tras su operación: “Mucho mejor y con ganas de que llegue el alta médica”

El exjugador santiagueño fue intervenido en Colombia y realizó un posteo mostrando su evolución.

Hoy 10:05

Omar Sebastián Pérez volvió a aparecer públicamente este sábado a través de un emotivo posteo en Instagram, luego del infarto que sufrió el miércoles en Colombia y de la operación de urgencia a la que fue sometido en la Clínica Marly de Bogotá.

“Realmente da mucha emoción la cantidad de mensajes. La evolución fue progresiva y constante, ya me siento mucho mejor y con ganas de que llegue el alta médica”, expresó el ex jugador, llevando tranquilidad a familiares, amigos y a los miles de hinchas que siguieron de cerca su estado de salud.

En el mismo mensaje, el histórico volante de Independiente Santa Fe y Boca destacó la rapidez con la que actuaron los médicos y agradeció el acompañamiento recibido: “Gracias a todos los que estuvieron presentes… una decisión rápida que ayudó al corazón a estar muy bien. Gracias a Dios todo va bien. Falta poco”.

Pérez había sufrido un infarto que obligó a una intervención inmediata, en la cual se le colocó un stent para desobstruir una de las arterias comprometidas. La operación fue exitosa y su evolución es positiva, motivo por el cual se espera que en los próximos días reciba el alta médica.

El mensaje del ex enganche, muy querido en el ambiente del fútbol, generó una fuerte repercusión y multiplicó las muestras de apoyo, confirmando que su recuperación avanza por el camino esperado.