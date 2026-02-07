Impactante explosión de un auto paralizó una autopista en Estados Unidos

Se observa que el automóvil ya estaba envuelto en llamas cuando, de manera repentina, se produjo una fuerte explosión que generó una especie de “muro de fuego” sobre la autopista.

Momentos de extrema tensión se vivieron en una autopista de Estados Unidos cuando un automóvil explotó en plena circulación y desató un incendio de gran magnitud que se extendió sobre varios carriles.

El episodio ocurrió en los carriles con sentido norte, a la altura del marcador de milla 38, donde las autoridades se vieron obligadas a cerrar totalmente la vía durante varios minutos para permitir el trabajo de los equipos de emergencia, según informaron medios locales.

Imágenes aéreas difundidas posteriormente mostraron al vehículo completamente destruido por el fuego. En los registros se observa que el automóvil ya estaba envuelto en llamas cuando, de manera repentina, se produjo una fuerte explosión que generó una especie de “muro de fuego” sobre la autopista.

En medio del caos, al menos tres vehículos que circulaban por el lugar tuvieron que atravesar las llamas, provocando escenas de pánico entre los conductores que presenciaron el hecho.

De acuerdo con el canal WSVN, una cámara de tráfico captó el momento exacto de la explosión cerca de Copans Road, alrededor de las 13.30 del viernes 6 de febrero, lo que permitió dimensionar la violencia del incendio.

El siniestro fue controlado poco tiempo después por los bomberos y personal de emergencia. Pese a la espectacularidad del episodio y el alto riesgo generado, no se registraron personas heridas, según confirmaron las autoridades.