“Algo en Común” inició su 21ª temporada por Radio Panorama

El tradicional mágazine volvió al aire por Radio Panorama con nuevos contenidos, el mismo equipo y el acompañamiento de siempre de los oyentes.

El clásico mágazine informativo Algo en Común comenzó este sábado 7 de febrero su 21ª temporada al aire de Radio Panorama, por la 100.1 MHz, con una cálida respuesta de la audiencia que acompañó el debut de un nuevo ciclo.

El programa se emite todos los sábados, de 9.30 a 12.30, y combina actualidad, información, entretenimiento y participación de los oyentes, una marca registrada que lo consolidó como un clásico de la radiofonía local.

La conducción está a cargo de Miguel Sayago, Jésica Escalada, Adriana Gualtieri, Brisa Corvalán y Edith Galván, mientras que los móviles en exteriores son responsabilidad de Paula Orellano y Matías Carabajal. La producción del ciclo está integrada por Belén Sayago y Lucca Saavedra.

En el inicio de la nueva temporada, Miguel Sayago destacó las expectativas con las que encaran este nuevo desafío radial: “Tenemos las mejores expectativas. Llegar a una radio con tanta historia es una responsabilidad muy determinante para lograr un gran producto, y eso nos pone muy felices”.

Por su parte, Jésica Escalada remarcó el recorrido del programa y el vínculo con la audiencia: “Ya son 21 años de Algo en Común, es un clásico. En esta nueva etapa renovamos historias y segmentos para que todo sea más dinámico y para que el oyente participe. Lo que más queremos es acompañarlos, como una forma de agradecimiento por todo el apoyo recibido a lo largo de estos años”.

Con una propuesta renovada y el mismo espíritu que lo sostuvo durante más de dos décadas, Algo en Común reafirma su lugar en la grilla de Radio Panorama y renueva el compromiso de informar, entretener y estar cerca de la gente cada sábado por la mañana.

