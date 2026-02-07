El duro comunicado de la Liga de Arabia Saudita contra Cristiano Ronaldo por negarse a jugar para Al Nassr

El astro portugués volvió a ausentarse de un partido con su equipo. Crece la incertidumbre sobre su futuro.

Hoy 11:45

La situación de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita atraviesa su momento más delicado. El delantero portugués quedó en el centro de la escena luego de manifestar su malestar por la política de fichajes del torneo, especialmente tras la llegada de Karim Benzema al Al Hilal, el clásico rival de Al Nassr.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conflicto se hizo evidente a partir de una decisión contundente del futbolista: no jugar. Ronaldo se ausentó en los últimos dos compromisos de su equipo, el 1-0 ante Al Riyadh del 2 de febrero y el triunfo 2-0 frente a Al Ittihad, sin realizar declaraciones públicas, pero dejando en claro su disconformidad.

Ante este escenario, la Saudi Pro League emitió un comunicado en el que explicó el funcionamiento interno del torneo y remarcó que cada club opera de manera autónoma, con sus propios directivos y responsables deportivos, aunque bajo un mismo marco financiero destinado a sostener el equilibrio competitivo.

En ese texto, la Liga hizo una referencia directa al astro portugués. “Como cualquier jugador de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club”, señaló el comunicado, aunque también destacó el compromiso de Ronaldo desde su llegada al país.

Uno de los puntos centrales del enojo del ex Real Madrid es la falta de refuerzos en Al Nassr. En el actual mercado de pases, el club apenas incorporó a Hayder Abdulkareem, un mediocampista iraquí de 21 años, mientras que otros aspirantes al título realizaron inversiones millonarias. En contraste, Al Hilal desembolsó más de 70 millones de euros en nuevas incorporaciones, entre ellas la de Benzema.

Según el medio portugués A Bola, “Cristiano está molesto con la gestión que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita está realizando con Al Nassr, especialmente en comparación con Al Hilal”. Esta diferencia de trato habría profundizado el conflicto y alimentado las versiones sobre una posible salida anticipada del portugués, pese a que su contrato se extiende hasta junio de 2027.

Por ahora, el futuro de Cristiano Ronaldo sigue envuelto en incertidumbre y la disputa de poder dentro del fútbol saudí promete nuevos capítulos en las próximas semanas.