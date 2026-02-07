Un Tesla costará un 40% menos en Argentina tras el acuerdo firmado con EEUU, según un cálculo del gobierno

El ministro Federico Sturzenegger publicó un esquema de la reducción de los costos que tendrá importar un auto desde Estados Unidos. ¿Qué pasa con impuestos como los provinciales?

Hoy 12:04

Ante la concreción del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, que todavía debe pasar por el filtró del Congreso Nacional para su puesta en marcha, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, hizo un posteo en su perfil de X refiriéndose al impacto que tendrá en el sector automotor argentino.

El ministro, uno de los impulsores de las grandes reformas que involucran la importación de automóviles y la homologación para circular en la vía pública, no tomó como referencia una pick-up Full Size como las que mayormente podrían ocupar gran parte del cupo que no pagará arancel, sino un Tesla Model 3, el auto 100% eléctrico que se fabrica en Estados Unidos y que queda alcanzado por este beneficio arancelario.

El cálculo realizado por el ministro

“En automóviles se abre un cupo de 10.000 vehículos que no pagarán arancel. Sumado a la baja de impuestos internos un Tesla que hasta unos meses costaba 85.500 dólares pasaría a costar 52.800”, dijo inicialmente el posteo de Sturzenegger, involucrando también la eliminación del impuesto interno que está incluida en el paquete del proyecto de ley de reforma laboral que se trata de aprobar en sesiones extraordinarias durante febrero.

“Entiendo, 10.000 vehículos no van a cambiar nada en un mercado que el año pasado vendió 650.000 unidades, pero todo es bienvenido para darle más competencia al mercado automotor. Es, en realidad, un tema de vida o muerte. Un parque automotor más moderno es fundamental para salvar vidas. Por dar un ejemplo, la baja de impuestos internos que implementó el ministro Luis Caputo hace unos meses permitió salvar 100 vidas en estos meses”, finalizó el ministro, sin explicar el origen de ese dato estadístico de significación que aportó.

Los costos que enumeró Sturzenegger

El posteo fue acompañado de una fotografía de un Tesla Model 3, el más barato de la gama en la marca de Elon Musk, detallando que su precio de venta FOB (libre de gastos e impuestos en puerto de embarque) es de USD 36.990, pero que sumando USD 3.000 de flete y seguro se convierten en un precio de importación (CIF) de USD 39.990.

Más abajo, en el detalle de los impuestos que pagan los autos en Argentina al ser nacionalizados, el ministro señaló que no se pagará el arancel de importación extrazona equivalente a USD 13.997, por tasa de estadística (tachado el 3% porque con este acuerdo con EE.UU. corresponde un 2%) unos USD 800, en concepto de IVA un 21% que se traducen en USD 8.565, mientras que se evitan por concepto de impuestos internos unos USD 15.748 que no se pagarán si se aprueba la reforma laboral con el capítulo impositivo tal como envió el Gobierno al Congreso. Finalmente, en concepto de gastos de despacho en Argentina se calculan unos USD 3.000.

En la ecuación no se cuenta un 10% que corresponde a Ingresos Brutos, impuesto a las ganancias o anticipo, impuesto a los débitos y créditos, tasas provinciales y municipales. Probablemente esto sea exprofeso por tratarse en algunos casos del impuesto provincial que generó polémica esta semana entre el ministro de Economía, Luis Caputo y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Así, por impuestos nacionales, según la ecuación del ministro, ese Tesla Model 3 pasaría de costar USD 85.524 a USD 52.356, con una percepción del 38,78% de impuestos en lugar de un 113,86%. Dicho de otro modo, un auto cuyo precio de importación puesto en Argentina era de USD 39.990 pagaba USD 45.534 de impuestos y ahora pagará solo USD 12.366 por todo concepto para ser nacionalizado.

Las condiciones de ese precio

En esta ecuación que hace Sturzenegger, sin embargo, no se cuentan el margen del importador y del concesionario que venden el vehículo en Argentina, de modo tal que ese precio sería el que paga un ciudadano común, particular, que quiera importarse un vehículo por su propia cuenta, lo que implica asumir que no tendrá cobertura de repuestos y garantía oficiales en Argentina.

Si se compra ese mismo auto a un importador oficial, el precio sería un 20% más alto por lo menos, contando un 10% de margen de quién lo importa y otro 10% del punto de venta, con lo cual ese mismo Tesla Model 3 pasaría a costar cerca de USD 63.000.

Sin embargo, como el importador oficial compra el auto a precio mayorista, que oscila entre un 20% y un 30% del precio de un concesionario, y no paga los impuestos nacionales que sí se pagan en un concesionario (las fábricas no venden autos a particulares salvo contadísimas excepciones), toda la escala de impuestos nacionales varía aproximadamente en un 15% a favor del precio que paga el importador versus el que paga un particular.

Así, tomando el mismo ejemplo, el auto traído por un importador oficial costaría puesto en el puerto de Argentina USD 27.800 CIF, con lo que la tasa de estadística del 2% ahora sería de USD 556 y el IVA sería USD 5.954. Aún contando que los costos de logística en Argentina sean los mismos USD 3.000 porque también hay que trasladarlo hasta los concesionarios, el precio pasaría a ser de USD 37.310, que al sumarle los márgenes de ganancia del importador y del concesionario, un 20%, terminarían en un precio de USD 44.772, es decir casi un 15% menos.

La comparación con el cupo de híbridos y eléctricos

De todos modos, si la misma mirada se aplica al cupo de autos híbridos y eléctricos que este mismo Gobierno estableció desde el año pasado, y por el cual tampoco se paga el arancel de importación del 35%, y en lugar del 2% de tasa de estadística se paga el 3%, el precio FOB de USD 16.000 se transforma en USD 28.000 antes de aplicar los márgenes de importador y concesionario, es decir un 75% más alto. Adicionalmente, en el caso de los autos del cupo de electrificados, por su propio precio FOB no están alcanzados por el impuesto interno escala 2.

“Me encantaría comprarle un auto a quién consiga traerlo pagando sólo esos impuestos. Ese es un esquema muy simple al que le falta muchos costos. El cupo que tomaron las marcas chinas es la prueba. Un auto de USD 16.000 el usuario lo paga USD 35.000. El que más recauda con un auto importado sigue siendo el Estado”, señalaron este viernes desde un importador oficial a Infobae.

Si los impuestos son los mismos en ambos cupos, un Tesla Model 3 con un precio FOB de 36.990 debería costar en Argentina USD 64.732 y no USD 52.356.

En cualquier caso, la reducción de precio es significativa y vuelve a mostrar cuánto más caros pagan los autos los usuarios argentinos a causa de los impuestos que se aplican en su país.