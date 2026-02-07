Derrumbe en una vivienda del B° Ramón Carrillo: una familia pide ayuda para evitar más daños

Una vivienda ubicada en la zona oeste de la ciudad sufrió el derrumbe del techo de una de sus habitaciones, como consecuencia de la humedad acumulada tras las intensas lluvias registradas en los últimos días. Ante la gravedad de la situación, sus propietarios solicitaron colaboración para poder afrontar los arreglos urgentes.

El hecho ocurrió en una casa situada sobre pasaje San Lorenzo al 1000, entre Alsina y Sor Mercedes Guerra, en el barrio Ramón Carrillo. La habitación afectada era utilizada como depósito para guardar ropa y, afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Pasaje San Lorenzo al 1000

Sin embargo, la preocupación se mantiene, ya que el resto de la vivienda presenta riesgo de derrumbe, según indicaron los residentes. Pese a ello, las seis personas que viven en el lugar continúan habitando la casa, reubicadas en otra área que no fue alcanzada por el colapso. Entre los ocupantes del inmueble se encuentra un paciente que se encuentra en recuperación tras haber sufrido un ACV.

La humedad generada por las persistentes lluvias fue señalada como el principal factor que debilitó la estructura del techo, provocando el desprendimiento.

Quienes deseen colaborar o brindar ayuda pueden comunicarse al teléfono 3853049714, habilitado por los propietarios para recibir cualquier tipo de asistencia.