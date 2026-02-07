Un encapuchado arrojó una granada dentro de un salón de belleza y dejó seis heridos

Francia. Tras la explosión, efectivos policiales y equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar y establecieron un amplio perímetro de seguridad para asistir a los heridos.

Seis personas resultaron heridas leves este viernes luego de que una granada fuera lanzada contra un salón de belleza ubicado en el centro de la ciudad de Grenoble, en el sureste de Francia, generando momentos de pánico entre vecinos y transeúntes.

El hecho se registró alrededor de las 15 horas (14 GMT), cuando el artefacto explosivo detonó dentro del local y provocó la rotura de los cristales del establecimiento, de acuerdo a información brindada por fuentes policiales al medio público Franceinfo.

Tras la explosión, efectivos policiales y equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar y establecieron un amplio perímetro de seguridad para asistir a los heridos. Entre los afectados se encuentran un niño y varias personas que presentaban un fuerte estado de shock producto del ataque.

Las autoridades francesas iniciaron un intenso operativo para dar con los responsables del atentado. Hasta el momento, la policía busca a varios sospechosos y no se brindaron mayores precisiones sobre las motivaciones del ataque ni sobre los autores del mismo.

La investigación continúa en curso mientras se analizan las cámaras de seguridad de la zona y se recolectan testimonios para esclarecer el violento episodio.