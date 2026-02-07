Ian Moche pidió a Diputados que sancione o expulse a Lilia Lemoine por los agravios recibidos

La denuncia fue impulsada junto a su abogado por “inhabilidad moral”, luego de que Lemoine afirmara en TV que la madre del niño "lo hace actuar de autista".

Hoy 13:11

El activista Ian Moche presentó una solicitud formal ante la Cámara de Diputados para que se aplique una sanción disciplinaria o se expulse del cuerpo a la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, a quien acusó de incurrir en “inhabilidad moral” tras una serie de expresiones públicas consideradas agraviantes.

La presentación fue realizada junto a su abogado, Andrés Gil Domínguez, luego de que la legisladora afirmara que el niño “actuaba como autista” y acusara a su madre, Marlene Spesso, de “no estar bien de la cabeza” y de exponerlo mediáticamente con fines personales.

La decisión fue difundida por el propio Gil Domínguez a través de su cuenta de X, donde escribió: “Ian Moche denunció a la diputada nacional @lilialemoine por inhabilidad moral para que la Cámara de Diputados aplique una sanción disciplinaria o la expulse del cuerpo. Ahora los representantes del pueblo tienen la palabra”.

Las declaraciones de Lemoine generaron un fuerte repudio y se suman a otros episodios polémicos protagonizados por la legisladora. En una de sus intervenciones, sostuvo: “Estamos en una sociedad hipócrita, en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista”.

Tras los dichos, Ian Moche —reconocido por su activismo en defensa de los derechos de las personas con autismo— respondió a través de un video publicado en redes sociales. “Fue feo, nos angustió un poco, pero estamos bien porque tratamos de no darle cabida a esto”, expresó el niño.

No se trata del primer cruce entre el entorno del Gobierno y la familia Moche. Con anterioridad, el presidente Javier Milei quedó envuelto en una polémica luego de repostear un mensaje en redes sociales que vinculaba al menor con una supuesta “operación kirchnerista”. Ese episodio derivó en una acción judicial por parte de la familia, que exigió la eliminación del contenido.

La presentación ante la Cámara de Diputados abre ahora un proceso institucional en el que los legisladores deberán evaluar el alcance de los dichos de Lemoine y determinar si corresponde la aplicación de sanciones.