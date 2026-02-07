Gimnasia se recuperó con una victoria ante Instituto en Mendoza

El Lobo se quedó con el duelo ante la Gloria al imponerse por 1 a 0 en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026.

08/02/2026

Más de cuatro décadas tuvieron que pasar para que los hinchas de Gimnasia de Mendoza, que colmaron el Víctor Legrotaglie, vuelvan a gritar un gol y festejar un triunfo de Primera División en su casa. Tal vez por eso se haya celebrado tanto cuando Facundo Lencioni, el hombre que hace poco menos de cuatro meses le dio el ascenso a la Liga Profesional en Vicente López, capturó el rebote en el área y la mandó a guardar para regalarle la victoria al Lobo mendocino contra Instituto en un partido movido.

Tanto tuvo el partido que se pudo haber abierto a los pocos minutos de comenzado, tras un penal que Lobo Medina sancionó a instancias del VAR, por una grosera mano de Imanol González. Pero Franco Jara ejecutó mal (al medio y débil) y se empezó a agigantar la figura de César Rigamonti. De ahí en más, el Lobo tuvo un primer tiempo de dominio casi pleno: fue superior, circuló bien la pelota, generó dos chances claras con Módica y hasta convirtió en una pelota parada. Pero nuevamente intervinieron desde Ezeiza y el tanto fue anulado por un fino offside de Juan Franco.

Y como el trámite fue cambiante, en el complemento arrancó mejor la Gloria, que corrigió con los cambios de la dupla interina Martelotto-Jiménez, pero no tuvo efectividad y lo pagó caro. Es que Broggi también tomó nota, metió mano y los que entraron le respondieron: Rodríguez guapeó, armó una buena jugada y Lencioni la terminó con un potente remate que venció la valla de Manuel Roffo.

Sobre la hora, el arquero del Pituco se consolidó como el mejor de la cancha con una triple tapada genial que derivó en el gol de Alex Luna, también anulado por posición adelantada (nuevamente con Baliño como protagonista en la ayuda arbitral).