"Con Costas no se jode": las fuertes pintadas que aparecieron en la cancha de Racing

Después de un flojo arranque del Torneo Apertura y en la antesala del duelo ante Argentinos, el Cilindro amaneció con mensajes de apoyo hacia el entrenador.

Hoy 13:26

Después de un inicio sin victorias en el Torneo Apertura, el clima en Racing comenzó a tensarse y las críticas apuntaron en distintas direcciones. Sin embargo, en la previa del partido de esta tarde ante Argentinos Juniors, el Cilindro amaneció con pintadas de respaldo al entrenador Gustavo Costas, una señal clara de que parte de los hinchas no lo responsabiliza por el mal momento deportivo.

“Con Costas no se jode, es de Racing de verdad”, fue el mensaje que apareció en las inmediaciones del estadio de Avellaneda. Sin firma ni destinatario explícito, la consigna dejó en evidencia el apoyo al DT en un contexto complejo, marcado por las tres derrotas consecutivas en el arranque del campeonato.

Más allá de la llegada de refuerzos importantes como Valentín Carboni, la realidad indica que la Academia todavía no logra encontrar funcionamiento. Los recién llegados aún no se adaptan al ritmo del torneo y Adrián Martínez aparece demasiado aislado en ofensiva, lejos de ser la garantía goleadora de otros momentos. A eso se suma el bajo nivel de futbolistas que antes eran clave, como Santiago Sosa, que no logró recuperar su mejor versión tras la fractura del seno maxilar sufrida a fines del año pasado, y el presente irregular del arquero Facundo Cambeses, muy distinto al gran cierre de 2025.

El respaldo al entrenador llega, además, en medio de un escenario adverso para el armado del plantel. En las últimas horas se confirmó la salida de Ignacio Nardoni a Gremio, mientras que las lesiones de Nazareno Colombo e Ignacio Rodríguez obligaron a Costas a meter mano en el equipo para enfrentar al Bicho. Colombo, titular en las tres primeras fechas, sufrió un traumatismo en la cresta ilíaca derecha y sería reemplazado por Marco Di Césare. En tanto, Rodríguez padece un esguince de tobillo derecho, aunque el lateral izquierdo seguirá siendo ocupado por Gabriel Rojas.

De esta manera, en el Cilindro se jugará mucho más que un partido. El mal arranque amenaza con poner en discusión un ciclo que, pese a los títulos obtenidos, nunca logró despejar por completo las críticas. Por ahora, el mensaje de los hinchas es claro: Gustavo Costas tiene respaldo. La incógnita será si ese apoyo se mantiene en caso de una nueva derrota.