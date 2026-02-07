Reforma laboral: Zamora dialogó con cámaras empresarias para escuchar opiniones y aportes

Agenda parlamentaria | El senador nacional destacó la importancia del diálogo con representantes del comercio y la industria para evaluar el impacto de la iniciativa.

Hoy 13:53

El senador nacional y exgobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, desarrolla una agenda activa en el Senado de la Nación vinculada al debate de la reforma laboral y su impacto en las pequeñas y medianas empresas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El pasado jueves, en el marco de la actividad parlamentaria, Zamora recibió en el Senado a autoridades de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Del encuentro participaron su presidente, Ricardo Diab, junto a los secretarios Alfredo González, Juan Pablo Diab y Blas Taladrid.

Según informó el propio legislador en sus redes sociales, la reunión permitió dialogar sobre la reforma laboral y analizar su impacto en las pymes y en el empleo. Zamora destacó la importancia de conocer la visión de la entidad y de intercambiar opiniones sobre una iniciativa clave para el sector productivo.

En este sentido, ayer el senador continuó con su agenda y participó de un nuevo encuentro, invitado por el presidente de la Confederación General Empresaria, junto a integrantes de esa institución y de la Confederación de Comercio y Servicios.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

En esa reunión, Zamora escuchó opiniones, críticas y aportes de representantes de pymes de distintos rubros, entre ellos textiles, calzado, marroquinería, óptica y comercio, quienes expusieron su mirada sobre la ley de reforma laboral.

Desde el Senado, el legislador señaló que estos espacios de diálogo resultan fundamentales para recoger las inquietudes del sector productivo y analizar cómo una eventual reforma puede incidir en la generación de empleo y en el funcionamiento de las pymes en todo el país.