Roja directa para Cuti Romero en la derrota de Tottenham ante Manchester United

En medio de posteos en contra la dirigencia y la decisión de marcharse en junio, el argentino metió un tremendo planchazo a Casemiro y se fue a las duchas.

Hoy 13:49

Tottenham tuvo una tarde para el olvido en la fecha 25 de la Premier League. No solo cayó 2-0 ante Manchester United, sino que además sufrió la expulsión de Cristian “Cuti” Romero a los 28 minutos del primer tiempo, una baja de peso que lo marginará de los próximos cuatro partidos del torneo. Para el defensor argentino, se trató de la novena tarjeta roja de su carrera profesional.

La jugada que derivó en la expulsión se dio promediando la media hora. Romero tomó la pelota en su propio campo tras ganarle la posición con autoridad a Matheus Cunha, intentó salir jugando y se encontró con Casemiro. Fiel a su estilo intenso, el cordobés fue con la pierna en alto y le aplicó un fuerte planchazo al brasileño, acción que el árbitro sancionó con roja directa e inmediata.

Más allá de la sanción, el momento del capitán de los Spurs genera ruido puertas adentro. Si bien viene cumpliendo una gran temporada, con liderazgo y presencia goleadora, en las últimas semanas Romero realizó varios posteos críticos hacia la dirigencia del club, apuntando a la falta de planificación deportiva. En ese contexto, todo indica que dejará Londres en junio, durante el próximo mercado de pases europeo.

En lo estrictamente futbolístico, el Manchester United volvió a mostrar una clara mejoría desde la llegada de Michael Carrick al primer equipo. Los Red Devils aprovecharon la ventaja numérica y sellaron su cuarta victoria consecutiva con goles de Bryan Mbeumo, diez minutos después de la expulsión, y Bruno Fernandes sobre el final del encuentro. Además, Lisandro Martínez fue titular y completó los 90 minutos.

La racha positiva del United no es menor: en este tramo también venció al líder Arsenal y al Manchester City en el clásico de la ciudad. Con este triunfo, el conjunto de Carrick se ubica cuarto con 44 puntos y en la próxima jornada visitará a West Ham.

Por su parte, el Tottenham, que marcha 14° con 29 unidades, deberá afrontar un calendario exigente sin su capitán: se medirá ante Newcastle, Arsenal (en el clásico de Londres), Fulham y Crystal Palace. Un panorama complejo para los dirigidos por Thomas Frank, que siguen sin encontrar regularidad en la temporada.