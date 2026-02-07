El tierno beso entre Ángela Torres y Marcos Giles durante un show en Neuquén

Ángela Torres y Marcos Giles se robaron todas las miradas con un tierno beso durante el show que la cantante dio en la Fiesta de la Confluencia 2026.

Hoy 14:35

La Fiesta de la Confluencia 2026 sumó un momento inolvidable en su segunda jornada, cuando Ángela Torres no solo se lució con su talento y carisma sobre el escenario, sino que también sorprendió al público con una escena cargada de romanticismo junto a su pareja, Marcos Giles.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la interpretación del tema Vértigo, la cantante protagonizó un instante íntimo que rápidamente se volvió uno de los más comentados del festival. Frente a una multitud que superó las 370 mil personas, Ángela invitó a Giles al escenario y selló el momento con un tierno beso que desató la ovación del público.

“Vértigo, voy volando. Decime vos si estás mareado también”, le dijo la artista a su novio segundos antes del gesto romántico que confirmó, una vez más, el gran momento personal que atraviesan.

La pareja ya había dado que hablar días atrás en Pinamar, donde se mostraron juntos y oficializaron su relación ante el público y las cámaras. Sin embargo, la escena vivida en Neuquén marcó su primera gran demostración de amor en un escenario multitudinario.

Ãngela Torres sube a Marcos Giles al escenario mientras canta âVÃRTIGOâ en NeuquÃ©n. pic.twitter.com/0HqX16Bn2h — Angela Torres Data (@_angeladata) February 7, 2026

El vínculo entre Ángela Torres y Marcos Giles comenzó a gestarse en septiembre de 2025, cuando la cantante se sumó de manera estable a la grilla de Luzu TV. Bastaron pocas emisiones de Nadie Dice Nada para que la química entre ambos quedara en evidencia: risas compartidas, miradas cómplices y comentarios al aire despertaron rápidamente la atención de los seguidores.

Lo que en un principio parecía un juego mediático fue tomando, con el paso de las semanas, un tono cada vez más genuino, hasta consolidarse como una de las parejas más queridas del momento.