Buscan un hogar para Timoteo, un gatito de dos meses que espera una familia llena de amor

Está desparasitado, ya recibió su primera vacuna y se destaca por su carácter dulce y sociable. Convive sin problemas con perros y otros gatos.
Timoteo es un lindo gatito de apenas dos meses que se encuentra en la búsqueda de un hogar responsable y amoroso donde pueda crecer cuidado y acompañado.
El pequeño ya se encuentra desparasitado y cuenta con su primera vacuna, lo que garantiza un buen comienzo en su desarrollo. Además, quienes lo cuidan destacan que es dulce, cariñoso y muy compañero, ideal para familias que deseen sumar un nuevo integrante.
Otro de los puntos a favor de Timoteo es su buena convivencia con perros y otros gatos, lo que facilita su adaptación a distintos entornos y hogares.
Quienes estén interesados en adoptarlo tendrán la oportunidad de brindarle una nueva vida y, al mismo tiempo, recibir todo el cariño que este pequeño felino está listo para dar.