Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 FEB 2026 | 0º
X
Mascotas

Buscan un hogar para Timoteo, un gatito de dos meses que espera una familia llena de amor

Está desparasitado, ya recibió su primera vacuna y se destaca por su carácter dulce y sociable. Convive sin problemas con perros y otros gatos.

07/02/2026

Timoteo es un lindo gatito de apenas dos meses que se encuentra en la búsqueda de un hogar responsable y amoroso donde pueda crecer cuidado y acompañado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El pequeño ya se encuentra desparasitado y cuenta con su primera vacuna, lo que garantiza un buen comienzo en su desarrollo. Además, quienes lo cuidan destacan que es dulce, cariñoso y muy compañero, ideal para familias que deseen sumar un nuevo integrante.

Otro de los puntos a favor de Timoteo es su buena convivencia con perros y otros gatos, lo que facilita su adaptación a distintos entornos y hogares.

Quienes estén interesados en adoptarlo tendrán la oportunidad de brindarle una nueva vida y, al mismo tiempo, recibir todo el cariño que este pequeño felino está listo para dar.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La China Suárez recordó qué pasó la última vez que revisó el celular de una de sus parejas: “No me arrepiento”
  2. 2. Añatuya: un motociclista debió ser hospitalizado tras derrapar en Ruta 7
  3. 3. Un Batallón de Amor por Briana: una movida solidaria que fue un éxito y dejó un fuerte mensaje de esperanza
  4. 4. Unicef pidió penalizar como delito la creación de contenido sexual infantil con IA
  5. 5. Dos muertos y un herido tras una avalancha en Italia
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT