Conmoción en Fernández: un motociclista murió luego de un brutal accidente en la Ruta 34

Un accidente de tránsito ocurrido en las primeras horas de este sábado generó conmoción y profundo dolor en la ciudad de Fernández, luego de que un motociclista perdiera la vida tras un choque registrado sobre la Ruta Provincial 34, conocida como ruta vieja, a la altura del barrio Cooperativa.

El hecho se produjo alrededor de las 6.45 de la mañana, cuando por causas que son materia de investigación, dos motocicletas que circulaban en el mismo sentido colisionaron violentamente. La víctima fatal fue identificada como Mario Orlando Argañaráz, un vecino muy querido en la comunidad, conocido como “Opo”, quien se desplazaba en una Honda CR de 150 cc.

En el otro rodado, una Zanella 150 de color azul, circulaban Daniel Ayunta (25) y Sabrina Silva. Como consecuencia del impacto, la joven sufrió heridas de gravedad y debió ser trasladada de urgencia al CIS Banda, donde quedó internada bajo observación médica.

En tanto, personal de salud del Hospital Zonal de Fernández que arribó al lugar constató el fallecimiento de Argañaráz en el sitio del siniestro, pese a los esfuerzos por asistirlo.

La causa quedó en manos del fiscal de turno, Dr. Álvaro Yagüe, quien dispuso caratular el hecho como “homicidio culposo en accidente de tránsito”. Según se informó, Ayunta fue aprehendido y alojado en la Comisaría Nº 35, luego de haberse retirado del lugar tras el choque, y se le practicó el test de alcoholemia correspondiente.

En el escenario del accidente trabajó personal policial y de Criminalística, realizando las pericias de rigor, mientras continúan las actuaciones judiciales para esclarecer lo ocurrido.