Arbeloa respaldó a Mastantuono y pidió paciencia tras las críticas

El entrenador del Real Madrid defendió al juvenil argentino en medio de críticas por su arranque y destacó su talento, actitud y compromiso. También habló del duelo clave ante Valencia y del momento del equipo.

07/02/2026

En la previa de un partido importante por La Liga, Álvaro Arbeloa salió a bancar públicamente a Franco Mastantuono y frenó los cuestionamientos que empezaban a aparecer sobre el juvenil argentino. El técnico del Real Madrid remarcó que el proceso de adaptación es lógico y destacó que el ex River tiene condiciones que se notan de inmediato dentro de la cancha. Sus declaraciones llegaron en conferencia de prensa, en un contexto de análisis interno y de presión por resultados.

Lejos de esquivar el tema, el DT fue contundente al elogiar al joven volante. “Mastantuono es joven y llegó al Real Madrid muy pronto, con un potencial tremendo y la capacidad de jugar por banda y superar a los defensas. Es potente, tiene un gran regate, trabaja duro y aporta intensidad al juego. Llegar al Real Madrid no es fácil, pero sus cualidades se ven enseguida. Estoy muy contento con su trabajo y compromiso”, afirmó Arbeloa, dejando en claro su respaldo total.

Desde su llegada a mediados de 2025, Mastantuono alternó titularidades y entradas desde el banco. Hasta ahora acumula 23 partidos oficiales, con tres goles y una asistencia en 1.162 minutos disputados. Si bien todavía no logró títulos con la camiseta merengue, el cuerpo técnico valora su crecimiento y su capacidad para adaptarse a un plantel repleto de figuras, algo que no es sencillo para un futbolista de su edad.

Además del respaldo al argentino, Arbeloa se enfocó en el choque ante Valencia y anticipó un partido de máxima exigencia. “Estamos muy concienciados de la dificultad del partido. Es complicado por el ambiente y por el equipo que tiene el Valencia. Tenemos que dar lo mejor si queremos los tres puntos”, explicó. También respondió a las críticas por la planificación física: aclaró que el plantel tuvo solo dos días libres en 20 jornadas y que la carga de trabajo fue alta.

Por último, el entrenador admitió que el equipo todavía está en construcción y que el techo futbolístico está lejos. “Los equipos grandes tienen que hacer muchas cosas bien para ganar. Necesitamos automatismos y pensar todos de la misma manera. Eso se consigue trabajando horas. Esta semana nos centramos en mejorar en todos los aspectos del juego. Estamos lejos de nuestro techo”, cerró, con un mensaje que mezcla autocrítica y ambición.