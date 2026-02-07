“Necesito parar”: Florencia Peña anunció un impasse en su carrera teatral

Tras levantar una función en Mar del Plata, la protagonista de Pretty Woman habló del agotamiento que atraviesa y priorizó su bienestar.

07/02/2026

En plena temporada de verano, Florencia Peña sorprendió a sus seguidores y al público de la Costa Atlántica al contar que no hará teatro durante el invierno.

La decisión la tomó para cambiar su intensa rutina tras varias temporadas de mucho trabajo. “Estoy muy cansada”, aseguró la actriz en dialogo con Radio Brisas.

A pesar del mal momento, Peña se mostró agradecida con Mar del Plata, ciudad con la que tiene un vínculo especial. “Me encanta Mar del Plata. Creo que es mi temporada número seis a lo largo de mi historia. Ya había venido con Enrique Pinti, con Vale Todo, en el auditorio, que también había sido hermosa”, aseguró.

Entre los trabajos que la unieron a la ciudad, mencionó la versión local de Anything Goes, el clásico de Cole Porter, al que definió como uno de los más especiales de su carrera.

Con tono nostálgico, la actriz habló de su relación con la ciudad: “Mar del Plata es un lugar que a mí me fascina porque es una ciudad con mar. Hay algo de eso para mí porque soy bastante cosmopolita. Y es una ciudad con mar y además, tenés todo. A mí me gusta ir a fiestas electrónicas, por ejemplo. Y si querés teatro, también tenés”.

El anuncio llegó luego de que debiera suspender la función del 3 de febrero de Pretty Woman, el musical que encabeza en Mar del Plata.

En medio de una racha exitosa desde diciembre, se vio obligada a cancelar la presentación por un problema en las cuerdas vocales.

Aunque en un primer momento, circularon versiones que vinculaban la suspensión con la baja venta de entradas, Peña aclaró que la decisión fue estrictamente médica. “Estaba realmente muy mal. Me cuesta mucho suspender funciones, pero el domingo estaba en un estado deplorable, incluso suspendí notas y eso es raro en mí, pero tenía que cuidarme la voz”, reveló en diálogo con Intrusos (América).

La situación fue tan delicada que viajó a Buenos Aires para someterse a estudios de sus cuerdas vocales. Ya de regreso en Mar del Plata, la actriz reconoció: “La verdad es que no estoy bien todavía”.

Mientras continúa con su recuperación, y por primera vez en mucho tiempo, Florencia decidió poner un freno a su agenda laboral.